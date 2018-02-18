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Fazilet Hanım ve Kızları 36. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Fazilet Hanım ve Kızları 36. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Fazilet Hanım ve Kızları 36. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başlandı. 24 Şubat cumartesi günü ekrana gelecek Fazilet Hanım ve Kızları'nın 36. bölümünde neler olacak? Yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gören Fazilet Hanım ve Kızları'nın 36. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 17-02-2018 12:46 - Güncelleme: 18-02-2018 01:22

Star Tv'de yayınlanan ve ekrana geldiği gün reytinglerde üst sıralarda olmayı başaran Fazilet Hanım ve Kızları, son bölümüyle  de izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden başrollerini Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Nazan Kesal, Mahir Günşiray, Afra Saraçoğlu ve Alp Navruz’un paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları'nın 36. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. 

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Yağız’ın Farah’la girdiği yol, Hazan için kendi duygularına giden yola dönüşür. Gördüğü manzara karşısında allak bullak olan Hazan, anlam veremediği duygusal bir uyanış içinde, adını koymak istemediği hisleriyle adeta kavgaya tutuşmuş haldedir.

Çıktığı yolda tökezlemeden yürümek iradesine sığınan Yağız için de düşündüğü kadar kolay olmayacaktır. Selin’in hamilelik yalanından Ece’yi kullanarak kurtulmak istemesi Ece ve Yasin arasında taşların yerinden oynayacağı bir yüzleşmeye sebep olurken, kızının yalanlarıyla yüzleşmek zorunda olan Hazım’ı zor bir seçim bekler.

Hazan’ın iç dünyasında Farah rüzgarı eserken, ev sahibinden aldığı ihtar Hazan ve Yağız’ı beklenmedik şekilde karşı karşıya getirir. Diğer yanda, Hazım’ın hatırladıklarından sonra eli kolu bağlanan Yasemin ve Gökhan, Hazım’dan gelecek adımı beklerken, Gökhan’ın Hazım’a attığı sürpriz adım Yasemin’in ipini çeker. Hazan’ı hedefine koyan Kerime harekete geçmek için elini güçlendirmeyi beklerken, beklediği koz ona en beklenmedik yerden gelir.

Fazilet, farkında bile olmadan Kerime’nin ocağına düşerken, Hazan’ın kendisinden uzaklaşmaya başladığının farkında olan Sinan Nil’le tehlikeli sularda yüzmeye başlar. Kendi kalbiyle kavgaya tutuşmuş olan Hazan ise, içindeki karmaşanın verdiği gerilimle Yağız’a patlarken Farah, beklenmedik hamlesiyle Hazan ve Yağız için kötü bir sürpriz hazırlar.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI:

Fazilet Hanım ve Kızları 36. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fazilet Hanım ve Kılzarı 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • fazilet hanım ve kızları 18 Şubat 2018 01:59 fazilet hanım ve kızları

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