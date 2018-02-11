Fazilet Hanım ve Kızları 35. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Cumartesi günleri Star Tv'de yayınlanan ve reytinglerde birinci olan Fazilet Hanım Ve Kızları, yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden 35. bölümde neler olacağını merak etmeye başladı.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Hazım, Sinan’ın hamlesine hazırlıksız yakalanmıştır. Baba oğulun yüzleşmesi her ikisi için de çok sert ve sancılı olurken, Hazım oğlunun sürüklendiği çılgınlık karşısında çaresizdir. Hazan’ın Fazilet’i susturmak için son anda yaptığı hamle Fazilet’in tüm dikkatini Yağız ve Hazan üzerine çeker. Gördüğü kıvılcımlar Fazilet’i Hazan’la karşı karşıya getirirken, Hazan’ın seçimi Yağız’ı da beklenmedik başka bir seçime sürükleyecektir. Diğer yanda, Selin’in hamilelik oyununu öğrenen Ece Selin’i köşeye sıkıştırmayı başarır. Yasin’i kaybetme korkusu Selin’i, Ece’nin bile tahmin edemeyeceği bir çılgınlığa sürükler. Hazım, Kerime ile ilgili değişen dengeleri kaldırmaya çalışırken evlatlarını korumak için tehlikeli bir adım atar. Hayatı ve çocuklarıyla ilgili büyük bir sınav vermek zorunda kalan Hazım, bir anda hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşirken, gözünü intikam hırsı bürüyen Kerime ise sırtını Sinan’a yasladığını düşünerek artık raydan çıkmış bir haldedir. Hazan ve Yağız, hem Kerime’nin hem de Fazilet’in hedefindeyken, Yağız’ın seçimi Hazan’ı alt üst eder.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 35. BÖLÜM FRAGMANI: Fazilet Hanım Ve Kızları 35. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fazilet Hanım Ve Kızları 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.