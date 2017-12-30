Fazilet Hanım ve Kızları 30.yeni bölüm fragmanı Yağız ne yapacak?

Star Tv'nin cumartesi günleri ilgiyle takip edilen başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal'ın canlandırdığı Fazilet Hanım ve Kızları 30.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yağız'ın şoke eden gerçeği öğrenmesinden sonra Fazilet Hanım ve Kızları'nda neler değişecek?

Ne Fazilet ne de Egemen’ler cephesi Gülten’in sahte itirafından tatmin olmuş değilken Hazım’ın kendine gelmeye başlaması Yasemin’i iyice panikletti. Köşeye sıkıştığını hisseden Yasemin ne yapacağını şaşırırken eşinin verdiği tepki sonrası ise yıkıldı. Aynı zamanda Yağız'ın bazı gerçekleri öğrenmesi işin seyrini değiştirdi. Peki Fazilet Hanım ve Kızları 30.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 30.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Fazilet Hanım ve Kızları 30.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fazilet Hanım ve Kızları 30.yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 6 OCAK'TA EKRANA GELECEK Mİ?

Fazilet Hanım ve Kızları'nın yeni bölümü 6 Ocak tarihine denk geliyor. Kanallar genellikle yeni yıl haftası dizilerin yeni bölümlerini yayınlamayı tercih etmiyor.