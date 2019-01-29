Fazıl Say'ın Twitter'daki evlilik paylaşımı ortalığı yıktı geçti

Ece Dağıstan ile Milano'da evlenen Fazıl Say'ın Twitter hesabından kendi evliliğini "Dünyaca ünlü piyanist dünya evine girdi" diyerek duyurması sosyal medyada gündem oldu.

Fazıl Say'ın Twitter'daki evlilik paylaşımı ortalığı yıktı geçti

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, mimar sevgilisi Ece Dağıstan ile İtalya’nın Milano kentindeki Türk Konsolosluğunda evlendi. Evliliklerini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyuran Say, paylaşımına “En mutlu günümüz. Milano’da evlendik. Fazıl & Ece” notunu düştü.

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Fazıl Say'ın Twitter'daki evlilik paylaşımı ortalığı yıktı geçti

''DÜNYACA ÜNLÜ PİYANİST DÜNYA EVİNE GİRDİ'': Ece Dağıstan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İşte benim ömürlük sevgilim” ifadelerini kullandı. Buraya kadar her şey normal gidiyordu. Ancak Fazıl Say'ın Twitter hesabından kendi evliliğini "Dünyaca ünlü piyanist dünya evine girdi" diyerek duyurması sosyal medyada olay yarattı.

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Fazıl Say'ın Twitter'daki evlilik paylaşımı ortalığı yıktı geçti

''ABİ BİZ SENİ ÖVERDİK'': Fazıl Say'ın evlilik paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu Say'ın paylaşımına "Abi biz seni överdik sen niye övdün" gibi yorumları yapıldı.

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Fazıl Say'ın Twitter'daki evlilik paylaşımı ortalığı yıktı geçti

Paylaşımın hayran (fan) sayfasından yapıldığını sananlar oldu.

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