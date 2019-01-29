Fazıl Say'ın Twitter'daki evlilik paylaşımı ortalığı yıktı geçti

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, mimar sevgilisi Ece Dağıstan ile İtalya’nın Milano kentindeki Türk Konsolosluğunda evlendi. Evliliklerini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyuran Say, paylaşımına “En mutlu günümüz. Milano’da evlendik. Fazıl & Ece” notunu düştü.
''DÜNYACA ÜNLÜ PİYANİST DÜNYA EVİNE GİRDİ'': Ece Dağıstan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İşte benim ömürlük sevgilim” ifadelerini kullandı. Buraya kadar her şey normal gidiyordu. Ancak Fazıl Say'ın Twitter hesabından kendi evliliğini "Dünyaca ünlü piyanist dünya evine girdi" diyerek duyurması sosyal medyada olay yarattı.
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