Fazıl Say'ın Twitter'daki evlilik paylaşımı ortalığı yıktı geçti

''DÜNYACA ÜNLÜ PİYANİST DÜNYA EVİNE GİRDİ'': Ece Dağıstan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İşte benim ömürlük sevgilim” ifadelerini kullandı. Buraya kadar her şey normal gidiyordu. Ancak Fazıl Say'ın Twitter hesabından kendi evliliğini "Dünyaca ünlü piyanist dünya evine girdi" diyerek duyurması sosyal medyada olay yarattı.

Twitter

Facebook 2 18