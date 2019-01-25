Fazıl Say ve sevgilisi Ece Dağıstan bugün evleniyor

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 2012 yılından beri ilişki yaşadığı Ece Dağıstan ile birlikte geçtiğimiz günlerde aldığı kararla sevenlerini heyecanlandırmıştı. Çift bugün Milano'da evleniyor.

Fazıl Say ve sevgilisi Ece Dağıstan bugün evleniyor

Geçtiğimiz aylarda gündeme oturan Ece Dağıstan, 10 yıldır böbrek yetmezliği çeken ablası için böbreğini vermiş ve bu hareketi büyük takdir toplamıştı. Dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say ile 7 yıldır birlikte olan Dağıstan, aldıkları kararla hayatlarını birleştirmeye karar verdiler. Çift, bugün Milano'da nikah masasına oturacak.

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Fazıl Say ve sevgilisi Ece Dağıstan bugün evleniyor

Ankara verdiği konserde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayarak geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fazıl Say, yeniden gündeme geldi. Sevgilisi Ece Dağıstan ile olan birlikteliğini bugün evlilikle taçlandıracak olan Say, Milano konsolosluğunda dünyaevine girecek.

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Fazıl Say ve sevgilisi Ece Dağıstan bugün evleniyor

Habertürk'ten Esin Övet'in duyurduğu habere göre, daha önceki evliliğinden bir kızı olan Fazıl Say’a bugün nikahında yakın arkadaşları eşlik edecek.

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Fazıl Say ve sevgilisi Ece Dağıstan bugün evleniyor

ECE DAĞISTAN KİMDİR?: Fazıl Say ile bugün Milano'da dünya evine girecek olan Ece Dağıstan, 1976 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir.

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