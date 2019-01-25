Fazıl Say ve sevgilisi Ece Dağıstan bugün evleniyor

Geçtiğimiz aylarda gündeme oturan Ece Dağıstan, 10 yıldır böbrek yetmezliği çeken ablası için böbreğini vermiş ve bu hareketi büyük takdir toplamıştı. Dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say ile 7 yıldır birlikte olan Dağıstan, aldıkları kararla hayatlarını birleştirmeye karar verdiler. Çift, bugün Milano'da nikah masasına oturacak.

Ankara verdiği konserde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayarak geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fazıl Say, yeniden gündeme geldi. Sevgilisi Ece Dağıstan ile olan birlikteliğini bugün evlilikle taçlandıracak olan Say, Milano konsolosluğunda dünyaevine girecek.