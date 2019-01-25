Fazıl Say ve Ece Dağıstan evlendi Ece Dağıstan kimdir?

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 2012 yılından beri ilişki yaşadığı Ece Dağıstan ile birlikte geçtiğimiz günlerde aldığı kararla sevenlerini heyecanlandırmıştı. Çift bugün İtalya'nın Milano kentinde evlendi. Ece Dağıstan kimdir, kaç yaşında?

Fazıl Say ve Ece Dağıstan evlendi Ece Dağıstan kimdir?

ANKARA'da verdiği konserde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, bugün sevgilisi Ece Dağıstan ile Milano’da nikah masasına oturdu. Türkiye Cumhuriyeti Milano Başkonsolusu Özgür Uludüz'ün kıydığı nikahın şahitliğini yakın dostları Kadir Dursun ve Haldun Demirhisar yaparken, Ece Dağıstan'ın nikah şahitliğini ise yakın arkadaşları Esra Erlevent ve Hande Yılmaz yaptı.

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Fazıl Say ve Ece Dağıstan evlendi Ece Dağıstan kimdir?

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu'nda kıyılan nikaha çiftin yakın dostları katıldı. Çift, düğünlerini bu yaz Türkiye'de yapmayı planlıyor.

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Fazıl Say ve Ece Dağıstan evlendi Ece Dağıstan kimdir?

Fazıl Say İtalya turnesi kapsamında 27 Ocak'ta dünyanın en önemli konser salonlarından biri olan Milano Teatro alla Scala’da konser verecek. Say’ın İtalya turnesi Bologna, Floransa ve Torino konserleriyle devam edecek.

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Fazıl Say ve Ece Dağıstan evlendi Ece Dağıstan kimdir?

ECE DAĞISTAN KİMDİR?: Fazıl Say ile bugün Milano'da dünya evine girecek olan Ece Dağıstan, 1976 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir.

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