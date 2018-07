Fazıl Say: Ülkemde sanatımı yapmak istiyorum

Fazıl Say, sosyal paylaşım platformu Instagram aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı. ''Memleketimi çok seven bir insanım'' diyen Fazıl Say, ''Sanatımı tüm dünyada olduğu gibi kendi ülkemde de icra etmek istiyorum'' şeklinde konuştu.

Sadece bazı belediyelerde konser imkanı bulduğunu söyleyen Fazıl Say, ''Benimle konser organizasyonu için çalışan bir belediye suç mu işlemiş olur? Lütfen, bu yanlışlardan dönelim'' ifadelerini kullandı.

Açıklamasında üniversitelerden uzun yıllardır davet almadığını da vurgulayan Fazıl Say, ''Üniversitelerde tekrar konserler vermek istiyorum. Gençlerle buluşamıyorum'' dedi.

Fazıl Say'ın mesajında ''Bu kapıların da ardına kadar açılması için gayret edeceğim. Şansımı tekrar ve tekrar deneyeceğim'' ifadeleri yer aldı.

Kendisine yönelik ''defolsun gitsin'' algısının kimseye fayda getirmeyeceğini dile getiren Fazıl Say, açıklamasını şu sözlerle bitirdi:

''Tekrar diyalog ve uzlaşı elimi uzatıyorum. Memleketimde sanatımı pürüzsüz icra etmek istiyorum. Burada herkesten de destek bekliyorum. Sonuna kadar Atatürkçüyüm. Bununla gurur duyuyorum. Düşünceler, duruşlar ve kültürler farklı olabilir. Ama dost olunmayacak diye bir şey yoktur. Gelin bu hatalardan dönelim.''