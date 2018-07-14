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Fazıl Say: Ülkemde sanatımı yapmak istiyorum

Fazıl Say: Ülkemde sanatımı yapmak istiyorum

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Instagram aracılığıyla yayınladığı mesajında, bazı belediyeler ve üniversitelerde konser veremediğini savunarak, 'Sanatımı tüm dünyada olduğu gibi kendi ülkemde de icra etmek istiyorum' ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 14-07-2018 09:37 - Güncelleme: 14-07-2018 09:37

Fazıl Say, sosyal paylaşım platformu Instagram aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı. ''Memleketimi çok seven bir insanım'' diyen Fazıl Say, ''Sanatımı tüm dünyada olduğu gibi kendi ülkemde de icra etmek istiyorum'' şeklinde konuştu.

Sadece bazı belediyelerde konser imkanı bulduğunu söyleyen Fazıl Say, ''Benimle konser organizasyonu için çalışan bir belediye suç mu işlemiş olur? Lütfen, bu yanlışlardan dönelim'' ifadelerini kullandı. 

Açıklamasında üniversitelerden uzun yıllardır davet almadığını da vurgulayan Fazıl Say, ''Üniversitelerde tekrar konserler vermek istiyorum. Gençlerle buluşamıyorum'' dedi.

Fazıl Say'ın mesajında ''Bu kapıların da ardına kadar açılması için gayret edeceğim. Şansımı tekrar ve tekrar deneyeceğim'' ifadeleri yer aldı.

Kendisine yönelik ''defolsun gitsin'' algısının kimseye fayda getirmeyeceğini dile getiren Fazıl Say, açıklamasını şu sözlerle bitirdi:

''Tekrar diyalog ve uzlaşı elimi uzatıyorum. Memleketimde sanatımı pürüzsüz icra etmek istiyorum. Burada herkesten de destek bekliyorum. Sonuna kadar Atatürkçüyüm. Bununla gurur duyuyorum. Düşünceler, duruşlar ve kültürler farklı olabilir. Ama dost olunmayacak diye bir şey yoktur. Gelin bu hatalardan dönelim.''

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • tsahin 14 Temmuz 2018 09:44 sen ve senin sanatına bir şey diyen yok.sen hıyarlık yapıyorsun .sanatını yapmak istediğin ülkene hainlik yapmak istiyorsun.ayrıca senin sanatından anlayan ve ilgilenen şu ülkede kaç kişi var.

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