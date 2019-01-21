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'Fazıl Say Erdoğan'a dombra çaldı' dediler Deniz Zeyrek yazdı

'Fazıl Say Erdoğan'a dombra çaldı' dediler Deniz Zeyrek yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fazıl Say'ın davetine katılması çok konuşuldu. Erdoğan karşıtları, ünlü piyaniste demediklerini bırakmadı. Hedef gösterilen Say'a Deniz Zeyrek, köşe yazısında destek çıktı.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 10:26 - Güncelleme: 21-01-2019 10:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Fazıl Say'ın davetiyle "Truva Sonatı" konserine eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı.  Fazıl Say'a Aşık Veysel'in "Benim sadık yarim kara topraktır" plağını hediye eden Erdoğan, teşekkürlerini iletti.  Erdoğan'a imzalı albümlerini de hediye eden Say, "iyi ki geldiniz." dedi.

Fazıl Say ile Erdoğan arasındaki sıcak görüntüler ve karşılıklı mesajlar iktidar karşıtlarını fena kızdırdı. Öfke krizine girenler Say'a ağır hakaretlerde bulundular. "Tıpış tıpış ayağına gitti" diyenler oldu. Sosyal medyada görüntüsü üzerine Dombra müziği eklenerek "Say Erdoğan'a dombra çaldı" yalanı bile uyduruldu.

Hedef gösterilen Fazıl Say tartışması Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in de gündemindeydi. "Fazıl'a kıymayın efendiler" başlıklı yazısında yazar, köşesinde şu ifadelere yer verdi:

DOĞRU OLANI YAPTI
"Madem kutuplaşma bizi rahatsız ediyor. Değirmenine su taşımamız ne kadar doğru? "İktidar o kadar iyi niyetli değil. Halkla ilişkiler çalışması yapıyor, Say da alet oluyor" diyenleri de duyuyorum. Haklı olabilirler. Yine Anna Karenina'dan bir alıntı ile tamamlamak isterim:

"Bütün mutlu aileler benzerdi ama her mutsuz ailenin mutsuzluğu kendine özgüydü". "Aile" yerine "mahalle" yazarak okuyun. Fazıl Say, sanatçı sorumluluğu içinde doğru olanı yaptı. Duruşundan ödün vermedi ama yaşadığı mahallenin mutsuzluk kaynaklarından birinin, kutuplaşmanın üzerine gitti. Bu yüzden Fazıl'a kıymayın efendiler, notaları köprü olsun."

Deniz Zeyrek'in yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • vahdettin 21 Ocak 2019 11:31 Fazıl Say çizgisini korumaktadır, geri adım atan Erdoğan'dır'

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KİMDİR ?
Fazıl Say
FAZIL SAY KİMDİR?

Yazar ve müzikolog Ahmet Say'ın oğludur. Piyano eğitimini Ankara'da Mithat Fenmen ve Kamuran Gündemir, Düsseldorf'ta David Levine'den almıştır.Üç yaşındayken obuacı Ali Kemal Kaya ile ritmik jimnastik ve işitme alıştırmalar

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