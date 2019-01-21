'Fazıl Say Erdoğan'a dombra çaldı' dediler Deniz Zeyrek yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Fazıl Say'ın davetiyle "Truva Sonatı" konserine eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı. Fazıl Say'a Aşık Veysel'in "Benim sadık yarim kara topraktır" plağını hediye eden Erdoğan, teşekkürlerini iletti. Erdoğan'a imzalı albümlerini de hediye eden Say, "iyi ki geldiniz." dedi.

Fazıl Say ile Erdoğan arasındaki sıcak görüntüler ve karşılıklı mesajlar iktidar karşıtlarını fena kızdırdı. Öfke krizine girenler Say'a ağır hakaretlerde bulundular. "Tıpış tıpış ayağına gitti" diyenler oldu. Sosyal medyada görüntüsü üzerine Dombra müziği eklenerek "Say Erdoğan'a dombra çaldı" yalanı bile uyduruldu.

Hedef gösterilen Fazıl Say tartışması Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in de gündemindeydi. "Fazıl'a kıymayın efendiler" başlıklı yazısında yazar, köşesinde şu ifadelere yer verdi:

DOĞRU OLANI YAPTI

"Madem kutuplaşma bizi rahatsız ediyor. Değirmenine su taşımamız ne kadar doğru? "İktidar o kadar iyi niyetli değil. Halkla ilişkiler çalışması yapıyor, Say da alet oluyor" diyenleri de duyuyorum. Haklı olabilirler. Yine Anna Karenina'dan bir alıntı ile tamamlamak isterim:

"Bütün mutlu aileler benzerdi ama her mutsuz ailenin mutsuzluğu kendine özgüydü". "Aile" yerine "mahalle" yazarak okuyun. Fazıl Say, sanatçı sorumluluğu içinde doğru olanı yaptı. Duruşundan ödün vermedi ama yaşadığı mahallenin mutsuzluk kaynaklarından birinin, kutuplaşmanın üzerine gitti. Bu yüzden Fazıl'a kıymayın efendiler, notaları köprü olsun."

Deniz Zeyrek'in yazısının tamamı

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