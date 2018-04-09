Faydası çok ama zararı da var

Sivilce yalnızca ergenleri ve genç yaştakileri tehdit eden bir unsur değil. Her yaşta kişide görülebilecek sivilcelerin en büyük sebepleri arasında tüketilen besinler yer alıyor. Bu besinleri hayatınızdan çıkararak sivilce riskini önemli oranda azaltabilirsiniz. Sivilceye neden olan besin türlerine gelin birlikte göz atalım.
Süt, belirli miktarda tüketildiği durumda hiçbir zararı olmayan bir ürün olsa da fazla tüketimi zararlıdır. Sütün fazla tüketilmesi halinde hormonlar üzerinde meydana gelen değişimler ciltte yağ bezelerine neden olacaktır.
Sivilceye neden olan besinler arasında Omega 3 ve Omega 6 yağı içeren ürünler de yer alır. Bu ürünlere deniz ürünleri, balık yağı, keten tohumu gibi örnekler verilebilir.
Çikolata gibi yüksek şeker içeren ürünler de ciltte sivilce oluşumuna neden olan etkenler arasında yer almaktadır.
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