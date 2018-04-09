Faydası çok ama zararı da var

Sivilce, her yaştan kişiyi tehdit eden bir cilt sorunu olarak sizler için de bir risk olabilir. Sivilceye neden olan besinleri hayatınızdan çıkararak risk faktörünü azaltabilirsiniz.

Sivilce yalnızca ergenleri ve genç yaştakileri tehdit eden bir unsur değil. Her yaşta kişide görülebilecek sivilcelerin en büyük sebepleri arasında tüketilen besinler yer alıyor. Bu besinleri hayatınızdan çıkararak sivilce riskini önemli oranda azaltabilirsiniz. Sivilceye neden olan besin türlerine gelin birlikte göz atalım.

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Süt, belirli miktarda tüketildiği durumda hiçbir zararı olmayan bir ürün olsa da fazla tüketimi zararlıdır. Sütün fazla tüketilmesi halinde hormonlar üzerinde meydana gelen değişimler ciltte yağ bezelerine neden olacaktır.

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Sivilceye neden olan besinler arasında Omega 3 ve Omega 6 yağı içeren ürünler de yer alır. Bu ürünlere deniz ürünleri, balık yağı, keten tohumu gibi örnekler verilebilir.

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