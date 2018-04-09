Faydası çok ama zararı da var

Sivilce, her yaştan kişiyi tehdit eden bir cilt sorunu olarak sizler için de bir risk olabilir. Sivilceye neden olan besinleri hayatınızdan çıkararak risk faktörünü azaltabilirsiniz.

Faydası çok ama zararı da var

Sivilce yalnızca ergenleri ve genç yaştakileri tehdit eden bir unsur değil. Her yaşta kişide görülebilecek sivilcelerin en büyük sebepleri arasında tüketilen besinler yer alıyor. Bu besinleri hayatınızdan çıkararak sivilce riskini önemli oranda azaltabilirsiniz. Sivilceye neden olan besin türlerine gelin birlikte göz atalım.

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Faydası çok ama zararı da var

Süt, belirli miktarda tüketildiği durumda hiçbir zararı olmayan bir ürün olsa da fazla tüketimi zararlıdır. Sütün fazla tüketilmesi halinde hormonlar üzerinde meydana gelen değişimler ciltte yağ bezelerine neden olacaktır.

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Faydası çok ama zararı da var

Sivilceye neden olan besinler arasında Omega 3 ve Omega 6 yağı içeren ürünler de yer alır. Bu ürünlere deniz ürünleri, balık yağı, keten tohumu gibi örnekler verilebilir.

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Faydası çok ama zararı da var

Çikolata gibi yüksek şeker içeren ürünler de ciltte sivilce oluşumuna neden olan etkenler arasında yer almaktadır.

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