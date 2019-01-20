Faydalarına sakın aldanmayın! Meğer beyin kanaması riski taşıyormuş

Uzmanlar, aromatik kokusuyla herkesi kendine sevdirmeyi başaran ve baharat olarak kullanılan tarçının beyin kanaması riski taşıdığını açıkladı.

Faydalarına sakın aldanmayın! Meğer beyin kanaması riski taşıyormuş

Kış aylarında sıkça tüketilen tarçının aşırı kullanılması halinde bazı sağlık problemlerine yol açtığını belirten Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, Tarçında bulunan 'kumarin' adlı maddenin kanı sulandırdığı gerekçesiyle beyin kanamasına yol açtığını söyledi.

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Faydalarına sakın aldanmayın! Meğer beyin kanaması riski taşıyormuş

Yeşilada, tatlılarda ve içeceklerde kullanılan tarçının aşırı tüketimi konusunda uyarılarda bulundu. Piyasada son zamanlarda kalitesi düşük ve ucuz tarçınların kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Erdem Yeşilada, "Normalde 'Seylan' tarçını elde edilirken kabukları çıkarılıyor ve çıkarıldıktan sonra kurumaya bırakılıyor. Kuruduktan sonra içteki ince kısım çıkarılıyor. İşte buradaki kumarin miktarı çok az."

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Faydalarına sakın aldanmayın! Meğer beyin kanaması riski taşıyormuş

KUMARİN BULUNUYOR!: "Ancak, şu an piyasada bulunan tarçınlar, Endonezya veya Vietnam’dan geliyor. Bu tarçınlarda dıştaki ağacın mantar tabakasını kazımışlar, içteki kısmı çıkarmışlar ve dolayısıyla odun kısmı kalmış. Odun kıvrılmıyor. Bunda da aroma var ancak bunların içerisinde gramında 6.8 miligram kumarin bulunuyor” diye konuştu.

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Faydalarına sakın aldanmayın! Meğer beyin kanaması riski taşıyormuş

RİSK OLUŞTURMAYAN SEYLAN TARÇINI: Eskiden sofralarda 'Seylan' tarçını kullanıldığını kaydeden Yeşilada, "İç içe geçmiş ince dokusu ile taşıdığı az miktarda 'öjenol' ile o güzel koku ve aroma ortaya çıkıyor. Tarçın denildiğinde aklımıza ilk bu geliyor. Bu tarçının fiyatı da çok yüksek. Seylan tarçınının gramında 0,1 miligram kumarin var. O yüzden bu sağlık açısından risk oluşturmuyor. Çocuk ve yetişkinler başta olmak üzere herkes tatlılarına, içeceklerine rahatça ilave edebilir" ifadelerini kullandı.

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