Faydalarına sakın aldanmayın! Meğer beyin kanaması riski taşıyormuş

KUMARİN BULUNUYOR!: "Ancak, şu an piyasada bulunan tarçınlar, Endonezya veya Vietnam’dan geliyor. Bu tarçınlarda dıştaki ağacın mantar tabakasını kazımışlar, içteki kısmı çıkarmışlar ve dolayısıyla odun kısmı kalmış. Odun kıvrılmıyor. Bunda da aroma var ancak bunların içerisinde gramında 6.8 miligram kumarin bulunuyor” diye konuştu.

RİSK OLUŞTURMAYAN SEYLAN TARÇINI: Eskiden sofralarda 'Seylan' tarçını kullanıldığını kaydeden Yeşilada, "İç içe geçmiş ince dokusu ile taşıdığı az miktarda 'öjenol' ile o güzel koku ve aroma ortaya çıkıyor. Tarçın denildiğinde aklımıza ilk bu geliyor. Bu tarçının fiyatı da çok yüksek. Seylan tarçınının gramında 0,1 miligram kumarin var. O yüzden bu sağlık açısından risk oluşturmuyor. Çocuk ve yetişkinler başta olmak üzere herkes tatlılarına, içeceklerine rahatça ilave edebilir" ifadelerini kullandı.