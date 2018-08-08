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Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe : Meteorolojiden haber geldi akşam da...

FATSA Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, sel felaketine sebep olan yağmurla ilgili meteorolojiden gelen son dakika uyarıyı duyurdu. Muharrem Aktepe NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada gece için hazırlık yaptıklarını belirterek şiddetli yağmurun bir kez daha vuracağını belirtti. 15 gündür yağışlarla boğuştuklarını belirten Fatsa Belediye Başkanı Aktepe, son durumu anlattı.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 16:35 - Güncelleme: 08-08-2018 16:35

Ordu'nun bir çok ilçesini gibi Fatsa Belediyesi de sel felaketi ile boğuşuyor. Caddeler ve sokaklar dere yatağına dönüştü. 15 günder decam eden yağışlar toprakta doygunluk yarattığından sel felaketine dönüştü.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe NTV canlı yayınına bağlanarak herkesi bu akşam için uyardı. İlçede kuvvetli yağış için meteorolojiden haber geldiğini belirten Aktepe, gece için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Akşam da yağmur var
Başkan Aktepe canlı yayında 'Bu akşam için yine şiddetli bir yağmur bekleniyor. Biz belediye olarak önlem alıyoruz ama vatandaşlarımız da alabildikleri kadar önlem alsınlar' dedi.

Meteoroloji Ordu hava durumu : Meteorolojinin sitesinde Ordu'da sel felaketine sebep olan yağmurun hiç ara vermeden devam edeceği yönünde bilgiler var. Fatsa, Ünye, Perşembe ilçelerinde akşam da şiddetli yağışlar sürecek. İşte meteorolojinin sitesindeki saatlik Ordu Hava durumu tahmini:

ordu ünye fatsa hava durumu saatlik

Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu da şunları söyledi: -"Maalesef sabah yağmur şiddetini artırdı. Bölgemizin tamamını etkiledi diyebiliriz. Bir çok yolumuzda heyelan, köprülerde menfezlerde yıkılmalar var. Ekiplerimiz olay yerinde. Anında müdahale etmeye çalışıyoruz ama Allah'tan gelen bir afet bu yapacak da fazla bir şey yok. Bütün gücümüzle sabahtan beri ekiplerimizle çalışıyoruz Çok şükür ki can kaybımız yok, en büyük tesellimiz bu. Biz de Karadeniz Sahil Yolu'nda zaman zaman göçükler olmuştu, onlara anında müdahale etmiştik. İç bağlantılarımızda şu an yıkılan köprüler var. Ekiplerimiz olaylara müdahale ediyoruz. Şu anda teyakkuzdayız."

Ordu Fatsa'da sel felaketi bu ilk defa oluyor dehşet görüntüler

 

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