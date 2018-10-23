Fatoş Kabasakal kimdir kiminle evlendi eşi bakın kim?

Fatoş Kabasakal kimdir, kiminle evlendi kocası kim soruları merak konusu oldu. Birçoğumuzun Bez Bebek dizisi ile tanıdığı Fatoş Kabasakal uzun yıllardır kendini ekranlardan soyutladı ve Erkan Kayhan ile aşk yaşamaya başladı. Dolu dizgin devam eden aşkları 22 Ekim akşamı nikah masasına taşındı. Fatoş Kabasakal Erkan Kayhan ile evlendi. Peki Erkan Kayhan kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor asıl mesleği ne?

Sunucu Fatoş Kabasakal, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Erkan Kayhan ile evlendi. Kabasakal, 12 Ekim'de kıyılan nikahın fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.Kabasakal'ın paylaşımlarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Fatoş Kabasakal kimdir: Fatoş Kabasakal, 9 Eylül 1982'de Edirne'de doğdu. Sunuculuk kariyerine Kral TV'de bir müzik programı ile başladı. İlk oyunculuk tecrübesini ise İki Arada Aşk'la yaşadı. Ayla Algan'dan da oyunculuk eğitimi aldı.

2005 yılında Misi dizisinde Yosun karakterini canlandırdı. 2006'da Sararan Sevdalar filminde Betül Ünal karakterini canlandırdı yine 2006'da Ah Polis Olsam da Simge olarak karşımıza çıktı.

2007'de Yıldızlar Savaşı'nda Berna Laçin ve Mehmet Ali Erbil'le başrolü paylaştığı sit com'da Berçin Taygun karakterini canlandırdı. 2007-2010 Bez Bebek filminde karşımıza çıktı. 2010 yılında Türk Malı'da Natalia karakterini canlandırdı.

Ayrıca 2010 yılında Pando Gofretto reklamında oynadı. 2011 yılında atv'de yayınlanan Kurşun Bilal dizisine Azra Işık karakteriyle dahil olup, Eylül 2013-Mart 2014 arası FOX'taki Ayışığı dizisinde de oynadı. 6 Mart 2014 tarihinde yapımcıyla yaşadığı maddi anlaşmazlık yüzünden diziden ayrıldığını açıkladı. Böylecede dizi 26 bölüm sonra yayından kaldırıldı.