Fatmanur'a ne oldu? Ailesi Müge Anlı'ya çıktı cinle kaçırılan kız

ATV kanalında Müge Anlı da bugüne kadar ki en ilginç ve sıradışı vakalardan biri yaşandı. 19 yaşındaki Fatmanur Koçyiğit isimli genç kızı ailesinin elinden Metin K isimli kişi inanılmaz bir yöntemle aldı. Kendisini Bioenerji uzmanı olarak tanıtan Metin K. önce rahatsızlığı olan oğullarını tedavi etti. Çocuk iyileşince aile ona çok güvendi. Hiç bilmedikleri ise evlerine girip çıkmaya başlayan Metin K.'nın kızları Fatmanur'a göz koymuş olmasıydı. Aile Müge Anlı'ya çıkıp Fatmanur'u aramaya başladı. Canlı yayına bağlanan Fatmanur ise herkesi şoke etti.

FATMANUR YAYINA BAĞLANDI ŞOK İTİRAF: Aile Müge Anlı'nın programında bugün kızlarıyla ilgili şoke eden gerçekleri öğrendiler. Kızlarının zorla kaçırıldığını sanıyorlardı. Canlı yayına bağlanan Fatmanur Koçyiğit Müge Anlı'yı bile hayretlere düşüren bomba itirafı yaptı.

HAMİLE ÇIKTI : Fatmanur Koçyiğit canlı yayında Metin K ile kendi rızasıyla gittiğini ve ondan hamile olduğunu açıkladı. Aile '14 gün önce gittin nasıl hamile olursun' sorusunu yöneltti. Fatmanur canlı yayında ailesinin Metin K.'ya yolladığı seanslar sırasında onunla ilişkiye girdiğini itiraf etti.

Anne ve baba canlı yayında kızları Fatmanur'un hamile olduğunu öğrenince sinir krizleri geçirdiler. Genç kız ise biri 28 yaşında 3 çocuğu olan Metin K. ile birbirlerini sevdiklerini söyledi.

KAÇ AYLIK HAMİLE : Mage Anlı yayında Fatmanur Koçyiğit'e kaç aylık hamile olduğunu sordu ancak ondan yanıt alamadı. Genç kız ilişkilerinin detayları ortaya çıkacağı için bu soruyu ısrarla yanıtlamadı. Müge Anlı ise 'cinlerin musallat olmasından korkuyorsan korkma dön aile' diyerek genç kızı iknaya çalıştı. Fatmanur Koçyiğit ise bunları yanıtsız bıraktı. İşte canlı yayındaki o konuşmalar;