Fatmanur'a ne oldu? Ailesi Müge Anlı'ya çıktı cinle kaçırılan kız

İZMİR Bayraklı'da oturan Ercan Koçyiğit ve Ayşe Koçyiğit çiftinin kızları Fatmanur Koçyiğit olayında inanılmaz detaylar çıktı. Fatmanur cin var denilerek kaçıldığı söylenmişti ancak kız Müge Anlı'ya bağlandı. Fatmanur Koçyiğit ben Metin'i seviyorum ondan hamileyim dedi.

Fatmanur'a ne oldu? Ailesi Müge Anlı'ya çıktı cinle kaçırılan kız

ATV kanalında Müge Anlı da bugüne kadar ki en ilginç ve sıradışı vakalardan biri yaşandı. 19 yaşındaki Fatmanur Koçyiğit isimli genç kızı ailesinin elinden Metin K isimli kişi inanılmaz bir yöntemle aldı. Kendisini Bioenerji uzmanı olarak tanıtan Metin K. önce rahatsızlığı olan oğullarını tedavi etti. Çocuk iyileşince aile ona çok güvendi. Hiç bilmedikleri ise evlerine girip çıkmaya başlayan Metin K.'nın kızları Fatmanur'a göz koymuş olmasıydı. Aile Müge Anlı'ya çıkıp Fatmanur'u aramaya başladı. Canlı yayına bağlanan Fatmanur ise herkesi şoke etti. İşte Fatmanur işinin aslı;

115
Fatmanur'a ne oldu? Ailesi Müge Anlı'ya çıktı cinle kaçırılan kız

İzmir Bayraklı'da oturan Ercan-Ayşe Koçyiğit çiftininin iki çocukları vardı. Kızları Fatmanur 19 yaşında üniversiteyi yeni kazanmıştı. Ercan ve Ayşe Koçyiğit'in oğulları ise psikolojik sorunlar yaşıyordu ve rahatsızlıkları vardı. Aile bunun için Metin K denilen biyoenerji uzmanının kapısını çaldı. Sonrasını anne Ayşe Koçyiğit şöyle anlatıyor: -"Küçük oğlumuz hastaydı. Obsesif Kompülsif teşhisi konmuştu. Bir türlü düzelemiyordu. Bir gün kızımız Fatmanur'un erkek arkadaşı, bize Alsancak'ta bürosu olan bioenerji uzmanı Metin K.'ya başvurmamızı istedi.

215
Fatmanur'a ne oldu? Ailesi Müge Anlı'ya çıktı cinle kaçırılan kız

-Oğlumuzu Metin K.'ya götürdük. Tedavi seansları başladı. Bazen 250 bazen 500 lira veriyorduk. Oğlumuz gün geçtikçe düzeliyordu. Metin K. artık aile dostumuz olmuştu. Evimize girip çıkıyordu. Bir süre sonra üniversiteye hazırlanan kızım rahatsızlandı. Metin K. 'Onu da tedavi ederim' dedi. Kızım üniversiteyi kazanmıştı. Uşak'ta okumaya gidecekti. Metin K. 'Fatmanur'u Uşak'a göndermeyin, ona üç harfliler musallat olmuş. Üniversiteye giderse ölür' dedi. "

315
Fatmanur'a ne oldu? Ailesi Müge Anlı'ya çıktı cinle kaçırılan kız

-Küçük oğlumuzu iyileştirdiği için ona inandık. Kızım okulu dondurdu. Bir süre sonra Metin bu sefer 'Kızınızın 4 aylığına evlilik yapması lazım. Yoksa ölecek' dedi. Ne yapacağımızı şaşırdık. 'Sadece kağıt üzerinde olacak, benimle 4 ay evli kalsın hiçbir şeyi kalmayacak' dedi.

415
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat