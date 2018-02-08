Fatmanur'a ne oldu? Ailesi Müge Anlı'ya çıktı cinle kaçırılan kız

İZMİR Bayraklı'da oturan Ercan Koçyiğit ve Ayşe Koçyiğit çiftinin kızları Fatmanur Koçyiğit olayında inanılmaz detaylar çıktı. Fatmanur cin var denilerek kaçıldığı söylenmişti ancak kız Müge Anlı'ya bağlandı. Fatmanur Koçyiğit ben Metin'i seviyorum ondan hamileyim dedi.

ATV kanalında Müge Anlı da bugüne kadar ki en ilginç ve sıradışı vakalardan biri yaşandı. 19 yaşındaki Fatmanur Koçyiğit isimli genç kızı ailesinin elinden Metin K isimli kişi inanılmaz bir yöntemle aldı. Kendisini Bioenerji uzmanı olarak tanıtan Metin K. önce rahatsızlığı olan oğullarını tedavi etti. Çocuk iyileşince aile ona çok güvendi. Hiç bilmedikleri ise evlerine girip çıkmaya başlayan Metin K.'nın kızları Fatmanur'a göz koymuş olmasıydı. Aile Müge Anlı'ya çıkıp Fatmanur'u aramaya başladı. Canlı yayına bağlanan Fatmanur ise herkesi şoke etti. İşte Fatmanur işinin aslı; Twitter

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İzmir Bayraklı'da oturan Ercan-Ayşe Koçyiğit çiftininin iki çocukları vardı. Kızları Fatmanur 19 yaşında üniversiteyi yeni kazanmıştı. Ercan ve Ayşe Koçyiğit'in oğulları ise psikolojik sorunlar yaşıyordu ve rahatsızlıkları vardı. Aile bunun için Metin K denilen biyoenerji uzmanının kapısını çaldı. Sonrasını anne Ayşe Koçyiğit şöyle anlatıyor: -"Küçük oğlumuz hastaydı. Obsesif Kompülsif teşhisi konmuştu. Bir türlü düzelemiyordu. Bir gün kızımız Fatmanur'un erkek arkadaşı, bize Alsancak'ta bürosu olan bioenerji uzmanı Metin K.'ya başvurmamızı istedi. Twitter

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-Oğlumuzu Metin K.'ya götürdük. Tedavi seansları başladı. Bazen 250 bazen 500 lira veriyorduk. Oğlumuz gün geçtikçe düzeliyordu. Metin K. artık aile dostumuz olmuştu. Evimize girip çıkıyordu. Bir süre sonra üniversiteye hazırlanan kızım rahatsızlandı. Metin K. 'Onu da tedavi ederim' dedi. Kızım üniversiteyi kazanmıştı. Uşak'ta okumaya gidecekti. Metin K. 'Fatmanur'u Uşak'a göndermeyin, ona üç harfliler musallat olmuş. Üniversiteye giderse ölür' dedi. "

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