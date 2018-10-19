'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisi rekorları alt üst ediyor! En çok satan 10 dizi

2010 yılında Kanal D ekranlarında gösterime giren 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisi zirveden inmiyor. Yurt dışına en çok satılan diziler arasında birinci sırada yer alan dizinin 149 ülkeye satışı yapıldı.

'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisi rekorları alt üst ediyor! En çok satan 10 dizi

Beren Saat, Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı dizi yayınlandığı dönemde reytinglerde birinci sıradan düşmedi. Türkiye dünyaya açılan dizi sektöründe günden güne ilerleme kaydediyor. Cadde yazarlarından Sina Koloğlu bugünkü köşe yazısında, en çok satan 10 yerli diziyi kaleme aldı.

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'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisi rekorları alt üst ediyor! En çok satan 10 dizi

Türk dizilerinin dünya satış listesinde ABD'den sonra ikinci olduğunu hatırlatan Koloğlu, yazısına şöyle devam etti: 35 projemiz, 44-149 ülke aralığında satılıyor. Bu oldukça yüksek bir rakam. En çok satan ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’, tam 149 ülkeye satışı yapılıyor. Listede böyle ilginç bir durum var. ‘Fatmagül’ ün Suçu Ne?’, artık kendi çapında bir dünya fenomeni.

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'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisi rekorları alt üst ediyor! En çok satan 10 dizi

İkinci sırada ‘Kara Para Aşk’ yer alıyor (142 ülke)

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'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisi rekorları alt üst ediyor! En çok satan 10 dizi

Üçüncü sırada ‘20 Dakika’ var (111 ülke). Bu dizi bizde epey sorun yaşadı. Yani beklenen olmadı. Ama yurt dışı pazarı öyle demiyor.

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