'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisi rekorları alt üst ediyor! En çok satan 10 dizi

Türk dizilerinin dünya satış listesinde ABD'den sonra ikinci olduğunu hatırlatan Koloğlu, yazısına şöyle devam etti: 35 projemiz, 44-149 ülke aralığında satılıyor. Bu oldukça yüksek bir rakam. En çok satan ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’, tam 149 ülkeye satışı yapılıyor. Listede böyle ilginç bir durum var. ‘Fatmagül’ ün Suçu Ne?’, artık kendi çapında bir dünya fenomeni.