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Fatma Şahin'n ilk tepkisi: Kafayı mı yediniz

Fatma Şahin'n ilk tepkisi: Kafayı mı yediniz

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin CNN TÜRK'te Buket Güler'in sorularını yanıtladı. Şahin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı. Darbeden bahsedildiğini söyleyen çevresine Şahin, "kafayı mı yediniz" dedik. 2016 Türkiye'sinde nasıl darbe olur?" diye karşılık verdiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 14-07-2018 14:25 - Güncelleme: 14-07-2018 14:25

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin CNN TÜRK'te
15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını anlattı. İşte Fatma Şahin'in açıklamaları:

İŞ MAKİNELERİNİ TUGAYIN ÖNÜNE KOYAN İLK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLDUK
"2 yıl önce tesadüf İstanbul'daydık. Dediler ki, köprüde bir şeyler var, ne oluyor dedik, dediler bir darbeden bahsediyorlar, "kafayı mı yediniz" dedik. 2016 Türkiye'sinde nasıl darbe olur? İnsanın zihninin bunu kabul etmesi o kadar ağır bir şey ki! başkanım dönmeyin dediler ben tam tersi benim hemen şehrime gitmem gerekiyor dedim. Şehirde olanların yönetilmesi sınır şehriyiz tugay var. İş makinelerini tugayın önüne koyan ilk büyükşehir belediyesi olduk. 

BİZ ARTIK DARBELERE DARBE YAPAN BİR MİLLETİZ
Başbakan asan bir geçmişten geliyoruz. Her darbeyle 30 yıl geriye gitmiş bir siyasi tarihten geliyoruz. Ama şimdi 15 Temmuz'da başka bir şey söylüyoruz. Biz artık darbelere darbe yapan bir milletiz. O karanlık geceyi aydınlığa çıkaran bir irade var. 

FETÖ İLE MÜCADELEDE GELİNEN NOKTA
Darbeye darbe yapan bir duruşun devlet duruşu olması gerekiyordu. Aklını kiraya vermiş bir iradeye karşı çok sağlam bir duruş sergilendi. Devletin içine girmiş olan kılcal damarlarının temizlenmesi, en son haine kadar mücadelenin sonuna kadar devam etmesi gerekiyor."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ddd 14 Temmuz 2018 14:34 Ne yaşadın ellerini ovuşturup gelecek saltanatları düşünüyordun Allahhhh devir bizim gelsin OHAL gelsin hukuksuzluk

    CEVAP YAZ 7 4
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Fatma Şahin
FATMA ŞAHİN KİMDİR?

Fatma Şahin, 20 Haziran 1966'da Gaziantep'te doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Perihan'dır. Kimya Mühendisi; İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. SANKO Holding'de İşletme M&uu

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