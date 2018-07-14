Fatma Şahin'n ilk tepkisi: Kafayı mı yediniz

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin CNN TÜRK'te

15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını anlattı. İşte Fatma Şahin'in açıklamaları:

İŞ MAKİNELERİNİ TUGAYIN ÖNÜNE KOYAN İLK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLDUK

"2 yıl önce tesadüf İstanbul'daydık. Dediler ki, köprüde bir şeyler var, ne oluyor dedik, dediler bir darbeden bahsediyorlar, "kafayı mı yediniz" dedik. 2016 Türkiye'sinde nasıl darbe olur? İnsanın zihninin bunu kabul etmesi o kadar ağır bir şey ki! başkanım dönmeyin dediler ben tam tersi benim hemen şehrime gitmem gerekiyor dedim. Şehirde olanların yönetilmesi sınır şehriyiz tugay var. İş makinelerini tugayın önüne koyan ilk büyükşehir belediyesi olduk.

BİZ ARTIK DARBELERE DARBE YAPAN BİR MİLLETİZ

Başbakan asan bir geçmişten geliyoruz. Her darbeyle 30 yıl geriye gitmiş bir siyasi tarihten geliyoruz. Ama şimdi 15 Temmuz'da başka bir şey söylüyoruz. Biz artık darbelere darbe yapan bir milletiz. O karanlık geceyi aydınlığa çıkaran bir irade var.

FETÖ İLE MÜCADELEDE GELİNEN NOKTA

Darbeye darbe yapan bir duruşun devlet duruşu olması gerekiyordu. Aklını kiraya vermiş bir iradeye karşı çok sağlam bir duruş sergilendi. Devletin içine girmiş olan kılcal damarlarının temizlenmesi, en son haine kadar mücadelenin sonuna kadar devam etmesi gerekiyor."