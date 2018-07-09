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Fatma Şahin kimdir aslen nereli eşi İzzet Şahin kim kaç çocuğu var

Fatma Şahin kimdir aslen nereli eşi İzzet Şahin kim kaç çocuğu var

Aile ve Sosyal Politikalar Kurucu Bakanı, son olarak Gaziantep Büyükşehir Başkanı görevini yürüten Fatma Şahin kimdir merak ediliyor. Fatma Şahin'in hayatı, biyografisi internethaber.com'da.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 17:18 - Güncelleme: 09-07-2018 17:18

Fatma Şahin'i Aile ve Sosyal Politikalar Kurucu Bakanı olarak tanıdık. Ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı geldi. Fatma Şahin, 20 Haziran 1966 Gaziantep doğumludur. Babası Mustafa Kıymık, annesi Perihan Kıymık’tır. 2 kız 1 erkek kardeşin en büyüğüdür. İlköğrenimini İstiklal İlkokulunda, lise öğrenimini Kız Lisesinde tamamladıktan sonra. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Fakültesi’nden Kimya Mühendisi olarak mezun olmuştur. 

Okul bittikten hemen sonra özel bir şirkette İşletme Mühendisi olarak göreve başlamış, 18 yıl boyunca İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak görev yapmıştır.

2001 yılında Ak Parti Gaziantep İl Kurucu üyesi olmuş, 2002 seçimlerinde Gaziantep milletvekili seçilmiştir. 22. 23. ve 24. Dönem Gaziantep milletvekilliği görevinde bulunmuştur. 

2007 yılında Ak Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevine seçilmiştir. Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu ile TBMM Töre-Namus cinayetleri ve Çocuklara Karşı Şiddeti Araştırma Komisyon’unda görev yapmıştır.

Fatma Şahin, 6 Temmuz 2011’de açıklanan 61. Hükümette, Aile ve Sosyal Politikalar Kurucu Bakanı olarak görev almıştır. Yürüttüğü bakanlık görevinden 26 Aralık 2013 tarihinde ayrılıp Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuştur. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde yüzde 54,7 lik oy oranıyla seçilerek, Türkiye’nin İlk Kadın Büyükşehir Belediye Başkanlarından biri olarak göreve başlamıştır.

FATMA ŞAHİN'İN EŞİ VE ÇOCUKLARI; Fatma Şahin, evli ve iki çocuk annesidir. Fatma Şahin'in eşi İzzet Şahin'dir.

Fatma Şahin'in çocukları ise Merve ve Yuşa Şahin'dir.

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KİMDİR ?
Fatma Şahin
FATMA ŞAHİN KİMDİR?

Fatma Şahin, 20 Haziran 1966'da Gaziantep'te doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Perihan'dır. Kimya Mühendisi; İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. SANKO Holding'de İşletme M&uu

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