Fatma Girik'ten iyi haber! 1 aydır kalkamıyordu

BODRUM'da geçtiğimiz ay evinde düşerek leğen kemiğini kıran ve hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Fatma Girik yaklaşık 1 aydır ayağa kalkamıyordu. Evinden hiç dışarı çıkmayan Girik, bugün Bodrum Devlet hastanesin de ki kontrolüne yürüyerek gitti.

Usta oyuncuyu ayakta gören hayranları büyük sevinç yaşadı. Durumu iyiye giden Girik, yoğun ilgi ile karşılaştı. Sağlık kontrolünün ardından durumunun iyi olduğu öğrenilen Girik yardımcısı ile birlikte hastaneden ayrıldı.