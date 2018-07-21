Fatma Girik'ten Ceceli'ye: Yüzüne tükürüp tokatlayacağım

Oğlunun velayetini almak için açtığı dava dosyasına eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile özel görüntülerini delil olarak sunan Mustafa Ceceli, şimdi de oğlu için yurt dışı yasağı aldırdı. Mustafa Ceceli mahkemeye başvurarak oğlunun velayetini istemişti. Mustafa Ceceli, velayet davasının dosyasına geçen yıl boşandığı Sinem Gedik'in sanatçı İntizar ile özel görüntülerini delil olarak sunmuştu. Mustafa Ceceli, görüntüleri kendisine bir başkasının gönderildiğini iddia etmiş, Gedik'e bağlanan yoksulluk nafakasının kaldırılmasını istemişti.

KORUMA UZAKLAŞTIRMA KARARI: Velayet davasının görüldüğü İstanbul 9. Aile Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla başvuran Mustafa Ceceli, oğlu için mahkemeden yurt dışı yasağı kararı aldırdı. Ceceli, mahkemeden eski eşi sinem Gedik hakkında "Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, kendisine ve evinin eşyalarına zarar vermemesine, iletişim vasıtalarıyla ve sair surette rahatsız etmemesine" ilişkin koruma ve uzaklaştırma kararı çıkardı.

Türk Sineması’nın yaşayan efsanelerinden Fatma Girik, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. Gündeme bomba gibi düşen Mustafa Ceceli olayında tavrı çok sertti: Onu görsem tek bir kelam bile etmem, yüzüne tükürürüm. Zaten boşanmışsın. İster kadınla sevişir ister erkekle, sana ne?

''İDAMA KARŞIYIM'':

Son zamanlarda şiddet, taciz, tecavüz haberleri ardı ardına geliyor. Bu da idam tartışmalarına sebep oldu. Ne düşünüyorsunuz?

Ben idama karşıyım. Hele ki ülkede hukuk sistemi oturmamışsa bunun altında masumlar da kalır. Bu vebale ortak olmam, “İdam gelsin” demem. Hadım ve kısırlaştırma gibi yöntemler de konuşuluyor. Bunlarla olmaz. O çirkinliği yaptıktan sonra onu hadım etsen ne olur etmesen ne olur? İdam bu çağa uygun değil.