Fatma Girik hastaneye kaldırıldı durumu nasıl?

Düşmeden önce ellerini yıkadığını ifade eden Girik, yaptığı açıklamada, "Düştüm, çok önemli bir şeyim yok. Ellerimi yüzümü yıkadıktan sonra dönerken bir anda oldu. Herkes, 'nazar değdi' diyor." ifadelerini kullandı.

