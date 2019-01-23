Fatma Girik haberi duyunca yıkıldı!

Uzun süredir yoğun bakımda olan Türk sinemasının efsane ismi Ayşen Gruda'nın ölümü ünlüleri yasa boğdu. Gruda'nın ölüm haberini alan usta oyuncu Fatma Girik, Girik, yürek burkan açıklama yaptı. "Teker teker kayboluyoruz. Daha güzel bir yere mi gidiyoruz bilmiyorum ama azalıyoruz" diyen usta oyuncu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Türkiye'nin başı sağ olsun. Biraz önce söylediğiniz gibi teker teker kayboluyoruz. Daha güzel bir yere mi gidiyoruz bilmiyorum ama azalıyoruz. Yerine birileri geliyor ama kimse kimsenin yerini tutamaz...
Ayşen Gruda, uzun zamandır Kağıthane Derindere Hastanesi'nde pankreas kanseriyle savaşıyordu. 74 yaşındaki Gruda'nın ölüm nedeni, tedavi gördüğü hastanenin "Kendisini 1 aydır yoğun bakımda takip ettik. 2 gündür tansiyonu çok düşük seyretti. Kendisini 13.45'te pankreas kanseri ve kanamadan dolayı kendisini kaybettik. En ileri derecede tedavi etmeye çalıştık, vicdanımız rahat" açıklamasıyla duyuruldu.
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