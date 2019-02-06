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Fatma Girik evlilikleri çocuğu var mı Memduh Ün ile evlendi mi?

Fatma Girik evlilikleri çocuğu var mı Memduh Ün ile evlendi mi?

Yeşilçam'ın duayen ismi Fatma Girik geçtiğimiz gün Bodrum'daki evinde kaza geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Dengesini kaybederek düşen Fatma Girik'in son durumu nasıl, Fatma Girik'in hastalığı ne soruları ise akıllara takıldı. Peki Fatma Girik kaç yaşında, kaç kere evlendi ve Memdüh Ün ile evli miydi?

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 09:35 - Güncelleme: 06-02-2019 09:35

Yeşilçam'ın çınarlarından biri olan Fatma Girik'ten geçtiğimiz gün kötü haber geldi. Bodrum'daki evinde dengesini kaybederek düşen Fatma Girik, apar topar hastaneye kaldırıldı. Peki Fatma Girik'in son durumu nasıl? 

FATMA GİRİK SAĞLIK DURUMU NASIL: Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde düşen ünlü oyuncu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı.

Torba Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Girik, alınan bilgiye göre dengesini kaybetmesi sonucu evinde düştü.

Bakıcılarının haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Girik, evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Boyunluk takıldığı gözlenen ünlü oyuncunun, bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.

FATMA GİRİK KAÇ YAŞINDA: Fatma Girik (d. 12 Aralık 1942, İstanbul), Türk oyuncu, eski siyasetçi.

Hayatı ve kariyer: İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik bir süre Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.

MEMDUH ÜN VE FATMA GİRİK EVLİ Mİ: 57 yıldır sinema sanatçısı 'le birlikte olan Memduh Ün ile Fatma Girik hiç evlenmedi. Memduh Ün, 1969 yılında ayrı yaşamaya başladığı eşinden hiçbir zaman boşanmadı. 

Memduh Ün geçmişte verdiği bir röportajında gerçek eşi ve Fatma Girik'e olan aşkıyla ilgili şunları söylemişti:

Bütün dostlarım, “Neden boşanmıyorsun?” diye soruyorlar, eşim ayrılmanın lafını bile ettirmedi kimseye.  "Evliydim, 1949’da evlenmiştim. 1969’da artık eşimle tüm diyalog bitmişti; evden ayrıldım, ve bir daha eve dönmedim. Bütün dostlarım, “Neden boşanmıyorsun?” diye soruyorlar, eşim ayrılmanın lafını bile ettirmedi kimseye.

69’dan sonra birbirimizi hiç görmedik. Ama bütün bakımıyla, ihtiyaçlarıyla maddi olarak ilgilendim, iyi yaşamasını sağladım. 60’lardan bugüne en büyük destekçim olan Fatma Girik’le zamanla daha da çok bağlanan, birbirine güvenen bir ikili olduk.

Beraberlikler tavizsiz olmuyor, ben biraz geçimsiz bir insanım. Fatma ise çok verici. Beni tolore ediyor. İşin sırlarından biri de ikimizin aynı mesleğe aşık olması..."

MEMDUH ÜN GERÇEK EŞİ KİM ADI NE: Memduh Ün'ün boşanmadığı gerçek eşinin adı Cahide Şen. Sağlığında Milliyet Sanat dergisinden Agah Öztunç'a konuşan Memduh Ün eski eşiyle ilgili bir de sırrını paylaşmıştı:

"'Ayrılırsan ‘İntihar ederim’ diyor. Edebilir, o yüzden boşanmadım.”

FATMA GİRİK MEMDUH ÜN AŞKI: Memduh Ün, Fatma Girik'le tanışma hikayesini ise şöyle anlatmıştı:

"Bir filmimin sahnesi bir barda çekilecekti. Sabah figüran istedim, akşam geldiler. Aralarında bir kız var, tombalak ama güzelce. Beyaz ipekten bir bluz giymiş. Beyazı da sevmiyoruz filmde.

Teknik olarak ışıkların karşısında uygun bir renk değil. Setçilere dönüp, ‘Şunun boynuna bir eşarp takın da bara koyun’ dedim. O kız Fatma Girik’ti. Bu bizim tatsız ve insanlık dışı bir alışkanlığımızdı o günlerde.

Hem işimde, hem özel hayatımda kadın starım hep Fatma Girik’ti.
 Figüranlık için gelenleri sıraya dizerdik, karpuz ya da domates alır gibi seçerdik. Fatma’nın annesi Münevver Hanım da figüranlık yapardı. Atıf Yılmaz o sabah Fatma ile annesini elemiş.

Bir tramvay parasıyla çıktıkları Mecidiyeköy’den Sultanahmet’e tabanvayla dönmüşler ağlaya ağlaya. Fatma bizim sete geldiğinde 13-14 yaşlarındaydı, ama biraz erken gelişmişti.

O sıralar Muhterem Nur’la aramızda yakınlaşma vardı. Sonra ‘Murada Ereceğiz’in setinde Fatma ile ilk kesişmeler başladı. 1959’da birlikte olmaya başladığımızda Fatma 16, ben 38 yaşındaydım. Hem işimde, hem özel hayatımda kadın starım hep Fatma Girik’ti."

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