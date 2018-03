Fatma Benli kaç yaşında eşi Uğur Yalçın kimdir?

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli kiminle evleniyor biliyor musunuz? Benli, Meclis'te bütçe görüşmelerinde tanıştığı bürokrat Uğur Yalçın'a gönlünü kaptırdı ve bu akşam da onunla dünya evine giriyor. Müstakbel eşi Uğur Yalçın eski Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bürokratlarından biri...

Fatma Benli ile Uğur Yalçın, bu akşam Ankara’da Grand Otel'de evleniyorlar. Peki Fatma Benli kaç yaşında ve aslen nereli?

FATMA BENLİ KAÇ YAŞINDA NERELİ : Aslen Kastamonulu olan ve İstanbul'da dünyaya gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli'nin yaşı ise merak konusu oldu. Fatma Benli'nin bazı kaynaklara göre doğum tarihi: 01.01.1985. Bu tarih doğruysa Fatma Benli 33 yaşında oluyor. Bazı kaynaklarda ise doğum tarihi 1982 deniyor ki bu tarih doğruysa da Fatma Benli 36 yaşında.

Fatma Benli'nin yaşıyla ilgili bu bilgiler gayri resmi yayın organlarında yer alıyor. Fatma Benli'nin TBMM'deki özgeçmişinde doğum tarihi yer almıyor. İlginçtir ki Benli'nin kendi resmi sitesindeki 'kimdir' kısmında da yaşı gizlenmiş. Fatma Benli'nin resmi sitesinde yer alan özgeçmişi şu şekilde ;

FATMA BENLİ ÖZGEÇMİŞİ : 25 ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekilidir. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu başkan vekilidir. NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Delegasyonu üyesidir. TBMM Çocuk İstismarını Önleme Araştırma Komisyonu başkan vekili ve Tutuklu ve Hükümlü Hakları Komisyonu üyesidir.

Avukat ve arabulucu olan Fatma Benli, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesinde 28 Şubat sürecinde yarım bırakmak zorunda kaldığı yüksek lisans eğitimini 2015 yılında tamamladı.



İnsan hakları çalışmaları nedeniyle 2009 yılında Georgetown Üniversitesi tarafından yayımlanan The Most Influantial Muslims "Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı" listesinde İslami Kalkındıran ve geliştiren isimler arasında “üniversitelerde başörtüsü mücadelesinde etkin ve etkili kadın hakları savunucusu ve avukat” şeklinde yer aldı.



2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye İnsan Hakları Kurulu Üyeliğine atandı. 2013 yılında 63 kişilik Akil İnsanlar arasına seçildi. Karadeniz Grubu Sekreteri olarak görev yaptı. Uluslararası Hukukçular Birliği’nin Türkiye Temsilcisi görevini, üç dönem gerçekleştirdi. 15 seneyi aşkın bir süre çeşitli kadın ve hukuk derneklerinin yönetim kurullarında görev üstlendi.



Harvard Hukuk Fakültesi ile Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi (CEDAW) dahil yurt dışında ve Türkiye'nin yedi bölgesinde insan hakları konulu çok sayıda konuşma yaptı. İfade hürriyeti, din özgürlüğü, başörtüsü yasağı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme (CEDAW), kadına karşı şiddet, töre cinayetleri, mal rejimleri ve insan haklarına ilişkin çeşitli alanlarda kitap, kitap bölümü ve makaleler yayımladı