Fatih'te silahlı kavga: 1 polis yaralandı!

Olay, 21.00 sıralarında İstanbul Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden polis memuru ile 3 kişi arasında sözlü tartışma başladı.

Sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Zanlılardan birinin kullandığı silahla polis memuru H.K. bacağından yaralandı. Polis memuru H.K. hemen bir taksi ile Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve özel harekat polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan silahlardan çıkan bir kurşun park halindeki taksiye isabet etti.

Soruşturma sürüyor.