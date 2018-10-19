Fatih'te pompalı dehşeti

Salı günü meydana gelen olayda M.E.(27) ile tartışan F.O.(26) arkadaşının işyerine giderek pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşyerinin güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri kısa sürede F.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler F.O.'nun evinde yaptıkları aramalarda olayda kullandığı pompalı tüfeği de ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.O. önceki gün sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ATEŞ AÇMA ANI KAMERADA

Yaşanan pompalı tüfekli saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde F.O. arkadaşı M.E.'nin işyerine elinde bir kutu ile geliyor. Kutudan çıkarttığı tüfek ile ateş açan F.O kaçıyor.