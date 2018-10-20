Fatih'te korkutan yangın! Dumanlar bütün binayı sardı

Yangın, Cerrahpaşa Mahallesi Kuru Sebil sokakta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu akrabalarıyla birlikte yaşayan Sezgin Akpınar’ın dairesinde elektrik prizinden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde bütün daireyi sardı. Dairede bulunan kişiler hemen dışarı çıkarak yangını itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

4'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ KURTARILDI: Alev alev yanan daireden çıkan dumanlar nedeniyle üst katları dumanlar sardı. Yanan daire itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken üst katlarda oturan apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri merdiven aracı vasıtasıyla 4’ü çocuk 8 kişi kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenleri ambulansa bindirerek müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. KEDİSİYLE BİRLİKTE KURTARILDI: İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla binanın dördüncü katına çıkarak Valeria Zaharova isimli şahsı oturduğu daireden çıkardı. Evinde kedileriyle birlikte yaşayan Zaharova, ’Gonzalez’ adındaki kedisini kucaklayarak merdiven aracına bindi. Yaşadığı korkudan dolayı gözyaşlarını tutamayan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Zaharova’nın evde bir kedinin daha bulunduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri çalışma başlattı. ÇOCUKLARI İTFAİYE EKİPLERİ TESELLİ ETTİ: Yangının meydana geldiği daire kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi olduğunu dile getiren Sezgin Akpınar yangının elektrik prizinden meydana geldiğini ifade ederek hemen dışarı çıktıklarını söyledi. Yangından dolayı korkuya kapılan çocukları Fatih İtfaiye ekipleri amiri Hakan Karahan teselli etti.