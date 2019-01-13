Fatih'te korku dolu anlar! Özel harekat devreye girdi

Olay, saat 08.30 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi Pamukçu Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öne sürülen evli ve bir çocuk babası Yaşar E. (45) kendi evinde silahla intihara kalkıştı. Silahıyla çevreye ateş ettiği de öne sürülen şahsı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

2 SAALİK ÇABA SONUÇ VERMEYİNCE ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ: Olay yerine gelen ekipler Yaşar E.'nin elindeki silahıyla tehdit oluşturması sebebiyle olay yerine müzakereci polis çağırdı. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince olay yerine Özel harekat ekipleri de sevk edildi. Sokak üzerinde kontrol amaçlı İtfaiye ve sağlık ekipleri de hazır bulundu.

KOÇBAŞIYLA KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER: Sokak her iki yönden tedbir amacıyla güvenlik şeridi çekilerek kontrol altına alındı. Binada bulunan vatandaşlar güvenlik sebebiyle tek tek tahliye edildi. Bölgeye zırhlı araçla gelen Özel harekat ekipler hazırlıklarını tamamladıktan sonra Yaşar E.'nin bulunduğu kata çıktı. Koçbaşıyla kapıyı kıran ekipler, şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Yaşar E. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin çalışmalarını korkulu gözlerle izleyen vatandaşlar şahsın alınmasıyla derin bir nefes aldı. Apartmanda bulunan yaşlı bir teyzenin telaşını polis ekiplerine anlatması dikkat çekti.

  • Güncel 13 Ocak 2019 11:44
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