Fatih'te korku dolu anlar! Camdan sarkıp kurtarılmayı beklediler

Olay önceki gün saat 17:30 sıralarında Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Balipaşa yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2’inci katında bulunan ve Suriyeli işçilerin kaldığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CAMA ÇIKIP KURTULMAYI BEKLEDİLER: Yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan Suriyeli işçiler evlerinde mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiler dumandan etkilenmemek için camlara çıkarak kurtarılmayı bekledi.

ÇEVREDEKİLER SEFERBER OLDU: Can pazarının yaşandığı binada dumandan etkilenmemek için cama çıkan Suriyeli işçilerin yardımına vatandaşlar koştu. Mahsur kalan işçiler 2. Kattan atlamaya çalışırken seferber olan vatandaşlar, binaya merdiven uzattı. Binanın 2. Katına kadar yükselen merdiven yardımıyla birbirlerine tutunarak inen işçiler daha sonra olay yerine gelen ambulansa bindirildi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.





YANGIN TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ: Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride başkasının olup olmadığını kontrol etti. Başka kimsenin bulunmadığı daire içerisindeki yangın tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.