Fatih'te köpeğe tecavüz görüntüleri isyan ettirdi işte o köpeğin son hali

Tacize uğrayan ve kesici aletle yaralanan sokak köpeği için devreye giren Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı ve hayvanseverler olayın yaşandığı yerde sokak köpeğini aramaya başladı. Taciz edildikten sonra saldırgan hale gelen köpek yakalanarak Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı’na getirildi.