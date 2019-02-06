Fatih'te köpeğe tecavüz görüntüleri isyan ettirdi işte o köpeğin son hali

FATİH’te bir kağıt toplayıcısı sokak köpeğini kesici aletle yaralayıp tecavüz etmişti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, tecavüz mağduru köpek ameliyat edildi. Hayati tehlikesi bulunan köpek olay sonrasında saldırganlaştı. İşte köpeğin hali ve şok olayın görüntüleri:
İstanbul Fatih Şehremini Mahallesi'nde, önceki gün sabaha karşı hayvana yönelik bir taciz olayı yaşandı. Bir kağıt toplayıcısı, sokak köpeğine cinsel istismarda bulundu.
Tacize uğrayan ve kesici aletle yaralanan sokak köpeği için devreye giren Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı ve hayvanseverler olayın yaşandığı yerde sokak köpeğini aramaya başladı. Taciz edildikten sonra saldırgan hale gelen köpek yakalanarak Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı’na getirildi.
Barınakta bulunan veteriner hekimler tarafından hemen ameliyata alınan köpeğin tacizin yanı sıra kan kaybettiği de tespit edildi. Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı Yöneticisi Meral Olcay köpeğin son durumu hakkında bilgiler verdi.
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