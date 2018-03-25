  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Fatih'te Ermenistan plakalı araç kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Fatih'te Ermenistan plakalı araç kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen kazada Ermenistan plakalı direksiyonu sağda olan araç yağışlı havada kontrolden çıkıp refüjlere çarptı. Sürücü öldü, 3'ü kadan 4 kişi yaralandı. Kadınlar sinir krizi geçirdi...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-03-2018 09:04 - Güncelleme: 25-03-2018 09:04

İSTANBUL Fatih'te meydana gelen trafik kazasında, Ermenistan plakalı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda Beyoğlu'ndan Fatih istikametinde seyreden Agop Kazaryan yönetimindeki direksiyonu sağ tarafta bulunan Ermenistan plakalı otomobil, yağışlı havada kontrolden çıkarak refüjdeki demir bariyere çarptı. 

ARAÇTAKİ KADINLAR SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ: İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin incelemesinde aracın sürücüsü Agop Kazaryan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan yara almadan kurtulan ve sinir krizi geçiren araçtaki 3'ü kadın 4 kişi ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

YOL TRAFİĞE KAPANDI: Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kaza nedeniyle yoğunlaşan araç trafiğini tek şeritten sağladı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından, otomobil sürücüsü Agop Kazaryan’ın cesedi morga kaldırıldı. Yolda oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Fatih'te Ermenistan plakalı araç kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro