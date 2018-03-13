Fatih'te doğalgaz patlaması: 1'i bebek 4 yaralı

İstanbul Fatih'te bir dairede doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması devam ediyor.



Fatih Dilmaç sokakta kazı yapılırken doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası alevler yükseldi. Çevredeki ev ve araçlarda hasar meydana gelirken 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

İLK MÜDAHALE YAPILDI

Olay yerine gelen polis ekiplerinin çevre güvenliğini almasının ardından itfaiye de yangını söndürme çalışmalarına başladı. Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekibi tarafından yapıldı.







