Fatih'te can pazarı kamerada pencereye çıkanlar...

"DUMANDAN BOĞULMAK VE DÜŞMEK ÜZERELERDİ"

Mahsur kalan 2 kişiye merdivenle müdahale eden esnaf Kadir Uçar, "Çocuklar camdan çıktı. Düşmek üzereydi. Bizde reklam işiyle uğraştığımızdan dolayı merdivenimiz var. Bu merdiveni alıp bir an önce koştuk ve insanları kurtardık. Şükürler olsun yani. Allah'ımız bu işe nasip etti ve kurtardık. İtfaiye gelmeden biz bu insanları biz bu insanları indirebildik, şükürler olsun. Dumandan boğulmak ve düşmek üzerelerdi. Şükürler olsun hemen gidip alabildik onları" dedi.