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Fatih'te can pazarı! Anne ve bebek alevlerin arasında kaldı

Fatih'te can pazarı! Anne ve bebek alevlerin arasında kaldı

Fatih'te bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında Suriye uyruklu bir kadın ve 3 çocuğu itfaiye ekipleri tarafından alevlerin arasından kurtarıldı.

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Eklenme Tarihi: 05-01-2018 16:42 - Güncelleme: 05-01-2018 16:42

İstanbul Fatih'te bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında, bir kadın ve 3 çocuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 

Karagümrük Mahallesi, Melek Hoca Caddesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında, sobadan kaynaklı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ALEVLER ARASINDAN KURTARILDI: İtfaiye ekibi, dairede bulunan Suriye uyruklu bir anne ve 3 çocuğunu evden çıkarırken, dumandan etkilen anne ve çocuklarına ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince yapıldı. Anne ve çocukları daha sonra hastaneye kaldırıldı. 

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

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