Fatih'in çocukları kimdir Fatih Sultan Mehmet'in hangi eşinden?

Fatih Sultan Mehmed'in çocukları kim, kaç tane karısı vardır, Fatih'in eşlerinin isimleri ve Fatih'in çocuklarının hayatı merak konusu oldu. . 7 kez evilik yapmış olan Fatih Sultan Mehmed'in 5 tane çocuğu olmuştur. II.Bayezid, Şehzade Mustafa, Korkut, Gevherhan Sultan ve Cem Sultan Fatih'in çocuklarıdır. İşte Fatih'in çocukları ve eşleri kim yanıtlar haberimizde.



Fatih Sultan Mehmed'in Eşleri: Emine Gül-Bahar Hatun, Helene Hatun, Alexias Hatun, Gülşah Hatun, Sitti Mükrime Hatun, Çiçek Hatun ve Anna Hatun'dur.

Fatih Sultan Mehmed'in 1. eşi Emine Gül-Bahar Hatun; Akkoyunlulara gelin giden Gevherhan Sultanın annesidir. Ayrıca Fatih Sultan Mehmed'in babası II. Murad'ın oğlu Fatihin; evliliklerini tasvip etmediği Emine Gül-Bahar Hatun'dan II. Beyazid dünyaya gelmiştir.

Fatih Sultan Mehmed'in kardeşleri...

Fatih Sultan Mehmed'in ikinci eşi olan Helena Hatun; Mora Despotu Demetrus'un kızıdır.

Fatih Sultan Mehmed'in üçüncü eşi olan Alexias Hatun; Bizansın prenseslerindendir.

Fatih Sultan Mehmed'in dördüncü eşi olan Gülşah Hatun; Karamanoğlu beyliğinden olan İbrahim Beyin kızıdır. Gülşah Hatun aynı zamanda Karaman Sancakbeyi Şehzade Mustafa'nında annesidir.

Fatih Sultan Mehmed'in beşinci eşi olan Sitt-i Mükrime Hatun; Dulkadiroğlu Süleyman Beyin kızıdır. (Fatih'in babası II. Murad; oğlu Fatih Sultan Mehmed ile Dulkadiroğlu Süleyman Beyin kızı olan Sitti Mükrime Hatun ile evliliklerini onaylaması sonucu Fatih Sultan Mehmed'in Eşi Olmuştur.)

Fatih Sultan Mehmed'in altıncı eşi olan Çiçek Hatun; Fatih Sultan Mehmed'in çocuğu Cem Sultan'ın annesidir. Çiçek Hatun Türkmen Beyi kızıdır.

Fatih Sultan Mehmed'in yedinci eşi olan Anna Hatun; Trabzon imparatorunun kızıdır ve Fatih Sultan Mehmed ile evlilikleri kısa sürmüştür.

KAÇ YAŞINDA TAHTA ÇIKTI: 12 yaşında Osmanlı tahtına çıkan Fatih Sultan Mehmet, Edirne'ye gelir gelmez, babası ile anlaşma imzalayan Avrupalı Hıristiyan devletlerin, haçlı seferiyle karşılaştı. Papa, Hıristiyanlan yeni bir sefer için harekete geçirdi. Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın fetih harekâtını durdurarak barışçı bir politika izlemesi nedeniyle, akıncılar akından kaldı, bu yüzden Anadolu ve Rumeli'de ele geçirilen bazı yerler, eski devletlere geri verildi. Çocuk yaşta bir şehzadenin padişah olması da yadırgandığından, her yandan ayaklanma ve baş kaldırmalar birden ortaya çıkıverdi.

FATİH'İN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ: Fatih Sultan Mehmed, uzun boylu, dolgun yanaklı, kıvrık burunlu, adaleli ve kuvvetli bir padişahtı. Fatih Sultan Mehmed okumayı çok severdi. Farsça ve Arapça'ya çevrilmiş olan felsefi eserler okurdu. 1466 yılında Batlamyos Haritasını yeniden tercüme ettirip, haritadaki adları Arap harfleriyle yazdırdı. Bilimsel sorunlarda, hangi din ve mezhebe mensup olursa olsun bilginleri korur onlara eserler yazdırırdı.

KATILDIĞI SEFERLER: Fatih Sultan Mehmed 1481 yılına kadar hükümdarlık yaptı ve bizzat 25 sefere katıldı. Sınırları Tuna'dan Kızılırmak'a kadar genişleyen Devletinin başşehri olarak İstanbul'u almak ve Hz. Peygamber'in övgüsüne mazhar olmak en büyük ideali idi Fatih Sultan Mehmed'in. İstanbul'u almak için Boğaz'a hâkim olmanın şart olduğunu bilen Sultân Mehmed, 1452'de Boğazkesen Hisârı dediği Rumelihisârını inşa ettirdi. Karşısında Yıldırım'ın inşa ettirdiği Anadoluhisârı yükseliyordu ve artık Osmanlının izni olmadan boğazı geçmek mümkün değildi.

Planı sezen İmparator zor durumdaydı. Bizans'lılar parlayan ateşlerine ve Hz. Meryem'e güveniyorlardı. Ancak 1453 Şubatında Edirne'den yola çıkan toplar 5 Nisanda İstanbul önlerine geldi. 6 Nisan'da muhasara başladı. 53 gün süren muhasara sırasında Fâtih'in ordusu, tarihe geçen kahramanlıklar yazdı.Muhasaranın 53. Günü Hz. Peygamber'in müjdelediği fetih 29 Mayıs 1453 günü gerçekleşti ve Osmanlı ordusu tekbir sesleriyle Topkapı ve Eğrikapı yönlerinden İstanbul'a girdi. Ayasofya'ya sığınan on binlerce insanın burnu bile kanamadı ve İslâm Hukukunun bu konudaki hükümleri aynen uygulandı ve herkese temel hak ve hürriyetleri tanındı.

İstanbulu fetheden Sultan Mehmed 1100 yıl hüküm süren Doğu Roma İmparatorluğunu ortadan kaldırdı ve Fatih ünvanını aldı.Fethin hemen ardından Mehmed şehrin onarımına başladı.Fatih, Rum Ortodoks Patrikhanesi, Ermeni Patrikhanesi ve Yahudi hahambaşı bulunmasına izin verdi. 6 Ocak 1454'te Yorgo Skolaris'i yeni Ortodoks patriği olarak atadı. Ayasofya camiye çevrildiğinden Patrikliğe resmî makam yeri olarak Havariyun Kilisesi verildi. Şehirdeki Yahudilerin hahambaşı olarak Moşe Kapsali atadı. 1461 yılında ise Bursa Psikoposu Hovakim İstanbul Ermeni Patriği olarak atandı.

FATİH'İN NAAŞI NEREDE: Mehmed Theodosius Forumu'nun olduğu yerde ilk sarayının inşasını başlattı. Daha sonraki yıllarda ise Sarayburnu'nda Topkapı Sarayı'nı inşa ettirdi.Fatih 1481'de, Anadolu'ya doğru yeni bir sefere çıktı. Ama daha yolun başında hastalandı ve 3 Mayıs 1481'de Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'ndaki ordugâhında öldü. Gut hastalığından öldüğü sanılmakla birlikte, zehirlendiği de söylenir. Ölümünden sonra oğlu Bayezid tahta çıktı. Fatih Camii'ndeki türbesinde yatmaktadır. Seferi nereye düzenlediği tam olarak bilinmemektedir. Zira Fatih bu bilgiyi seferin güvenliği açısından çok gizli tutuyor ve kimseye söylememiştir.