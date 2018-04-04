Fatih Ürek'in doğum gününe ünlü yağmuru

Fatih Ürek, 52’nci yaşını önceki akşam dostlarıyla birlikte Cahide Müzikhol’de kutladı. Davete katılan ünlü isimler dikkat çekti...

Fatih Ürek, 52’nci yaşını önceki akşam dostlarıyla birlikte Cahide Müzikhol’de kutladı. Geceye Seda Sayan, Demet Akalın, Okan Kurt, Derya Uluğ, Şilan Makal, Kerimcan Durmaz gibi birçok ünlü isim katıldı. Geceye Sanatçı dostlarını sahneye davet eden Fatih Ürek, “Doğum günü yapmayı düşünmüyordum ama senede bir de olsa dostlarla bir arada olmak güzel.











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'1966 DOĞUMLUYUM VE BUNU GURURLA SÖYLÜYORUM' 1966 doğumluyum ve bunu gururla söylüyorum, kendimi hâlâ çok iyi hissediyorum” diye konuştu. 'EN SON AŞK İSTİYORUM' Şarkıcı, “Yeni yaşta sağlık olsun, bol iş ve bol para olsun, en son aşk istiyorum” dedi.











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DEMET AKALIN: BULAŞMAYIN DÖVERİM: Demet Akalın, geceye eşi Okan Kurt’la katıldı. Şarkıcı, kendisiyle röportaj yapmak isteyen muhabirlere, “İçeride de dışarıda da bana soru sormayın. Bulaşmayın döverim” dedi.







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