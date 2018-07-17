Fatih Tezcan Gülen ve Atatürk videosu için 'şerefsizlere' deyip...

Twitter camiası Fatih Tezcan'ın çektiği bir video ile çalkalanıyor. Videoyu gündemin ilk sıralarına taşıyan ise 'Kemalizm terör örgütü' sözleri ve Fethullah Gülen için dedikleri oldu. Fatih Tezcan videoya büyük tepki gelince twitter hesabı üzerinden 'şerefsizlere yanıt' diyerek yeni bir açıklama yayınladı. İlk kayıtta sorduğu sorulara yanıt alamadığını söyleyen Fatih Tezcan, 8 Temmuzda çektiği söz konusu videonun 16 Temmuz'da sosyal medyada yayınlamasının planlı bir saldırı olduğunu iddia etti.

Video dolayısıyla küfürlere maruz kaldığını belirten Fatih Tezcan, Atatürk için bir şey söylemediğini Kemalizmin terör örgütü üyeliği olduğunu savundu. Konuşmalarındaki üslubun kendi cenahında da eleştiri aldığını belirten Fatih Tezcan, videoya ilişkin 8 milyon twit aldığını aktardı. Kendi ailesinde de Atatürkçü ve Kemalistler olduğunu söyleyen Fatih Tezcan şunları söyledi:

ATATÜRK : -'Fethullah Gülen Kemalizmin öz çocuğu. Niye cevap veremiyorsunuz. Acz orda başlıyor. Kemalizm terör örgütüdür. Ben Mustafa Kemal'a terörist demiyorum. Menderes'i asanlar teröristtir. Seçilmiş başbakanı Menderes'i asan insanlarsınız siz.



FETHULLAH GÜLEN : -Biz Allah kitaptan bahsederken hoca zannettik kendisini. O zamanlar hocaefendi dedik ona. Hain olduğunu öğrendiğimizde şu anda kendisini Pensilvanya'daki en büyük hain olarak besleme yaptık.

KÜFÜR EDEREK SÖYLÜYORUM : Türkiye'de kemalist terör örgütünü ilk telaffuz eden kişiyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan için küfür eden kim siz şerefsizler siz ahlaksızlarsınız. Tayyip Erdoğan'ın annesine kim küfür ediyorsa ahlaksız şerefsiz p.ç kurusudur. Küfür ederek söylüyorum.

ATATÜRKÇÜ YİĞİTLERLE YÜRÜDÜK: Fatih Tezcan olay videoda İlker Başbuğ gibi Atatürkçülerden söz etmediğini kaydederek şunları söyledi:

-Atatürkçü yiğitler bizim canımız. Biz onlarla yürüdük ve yürürüz. Onlardan bahsetmiyorum. Tayyip Erdoğan'ın Gülen'i karşısına almak pahasına Silivri'den kurtardığı anti amerikancı anti emperyalist atatürkçülerden bahsetmiyorum. kemalistlerden bahsetmiyorum. Kurban olurum ben İlker Başbuğ ile otursam saatlerce sohbet etmek isterim ben. Eğer pot kırdıysam özür dileriz.

DEİST ATATÜRK'E ULU ÖNDER DİYORSUNUZ : 'Allahlar vardı bir tane allah vardı ona taptı diyen Mustafa Kemal'e 'küfürdür bu laf'... Mustafa Kemal şunu söylüyor 'esasen allah yok. Allahlar vardı diye inanıyorlardı daha sonradan Allah var dediler Hazreti İbrahim'den bansediyor. Siz cahilsiniz anlatalım size. Küfürdür bu... Mustafa Kemal Kur'an için Arab'ın uydurmasıdır diyor. Mustafa Kemal Allah'ı reddediyor. Siz de Kur'ana göre bir ataiste hadi sizin hatrınız için deist olsun. Bir deiste ulu önder diyorsunuz.

Fatih Tezcan 8 Temmuz 2018 tarihli videoda ne diyor: 1995-1998 yıllarında Fethullah Gülen'i dinlediğim için zerre kadar pişman değilim. İyi ki dinlemişim. Alllah kitap anlatıyordu. Ne hakla Allah kitap diyen bir hocayı suçluyorsunuz ki. Siz zaten Allah düşmanısınız. Siz daha 'Mustafa Kemal'in Allah'la kavgası vardı' diyen yabancıların röportajlarına verdiği cevapları bilmiyorsunuz. Mustafa Kemal'in 'Bir sürü Allah vardı, siyaseten tevhid edip bir tane Allah var dediler' dediği ve tarih kitabına yazdırdığı cümleleri bile bilmiyorsunuz. Gün gelecek bu ülkede Allah'a Kuran-ı Kerim'e ve Peygambere küfür edenler ezim ezim ezilecekler. Buradan söylüyorum. Yazın bir kenara. Siz sanıyor musunuz ki 80-90 sene sömürdüğünüz gibi bul ülkeyi sömürmeye devam edeceksiniz. Bizim Allah'ın izniyle gücümüz FETÖ'ye de yeter Kemalist terör örgütüne de yeter. LBTİ'nin ODTÜ sorumlusu sabah 5'te yatağından alındı. İnim inim inliyor şimdi. Devam edecek bu. Çatır çatır... Bundan sonra göreceksiniz nefes alamayacak vatan hainleri bu ülkede"