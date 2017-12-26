Fatih Terim'in TFF'den istediği tazminata bakın yok artık!

Selahattin Aydoğdu ile Fatih Terim geçtiğimiz yaz Bodrum'da kavga etmişti. Fatih Terim ile kavga ettiği için heykeli dikilen Selahattin Aydoğdu sessizliğini korurken TFF'den bir adım gelmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile eski Türkiye Futbol Direktörü, yeni Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim arasındaki tazminat krizi mahkemeye taşınmıştı. Taraflar arasındaki ilk duruşma bugün İstanbul 17. İş Mahkemesi’nde görülecek. TFF, sözleşmesi tek taraflı feshedildiği için tazminat davası açan Fatih Terim’le ilgili olarak mahkemeye sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verdi:





Twitter

Facebook

Google Plus

1 9

“2013 yılında imzalanan iş sözleşmesine göre Fatih Terim işçi, TFF işveren konumundadır. Terim’in sözleşmesi, iş kanunu çerçevesinde haklı nedenlere dayanarak feshedildi. Terim’e tazminat ödenmemesi gerekir.” Habertürk'te yer alan habere göre, Futbol Federasyonu’nun vekili olan Hüseyin Karaahmetoğlu şu görüşü ortaya koydu: “Terim’in iş akdinin feshinin ardından grup maçları düşünülerek ivedilikle yapılan çalışmalar sonucu Mircea Lucescu ile yıllık 2,5 milyon Euro üzerinden anlaşma sağlandı. Hazırlıklar ve planlar değiştiği için TFF’ye ağır maddi külfet yüklendi.



















Twitter

Facebook

Google Plus

2 9

Maddi ve manevi açıdan asıl mağdur olan taraf Fatih Terim değil, Türkiye Futbol Federasyonu’dur.” TFF’de bir dönem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanlığı da yapan ünlü hukukçu Karaahmetoğlu şöyle bir yaklaşımda bulundu: “Yaşanılan olaylar neticesinde TFF’nin tüzel kişiliğinin yanı sıra federasyonda bulunan kişi ve kurumlara olan güven aşırı ölçüde zedelendi. Türk halkının yakından takip ettiği bu olaydan dolayı TFF ağır eleştiri ve tepkilere maruz kaldı.”















Twitter

Facebook

Google Plus

3 9