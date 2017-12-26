Fatih Terim'in TFF'den istediği tazminata bakın yok artık!

Fatih Terim'in TFF'den istediği tazminata bakın yok artık!

Selahattin Aydoğdu ile Fatih Terim geçtiğimiz yaz Bodrum'da kavga etmişti. Fatih Terim ile kavga ettiği için heykeli dikilen Selahattin Aydoğdu sessizliğini korurken TFF'den bir adım gelmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile eski Türkiye Futbol Direktörü, yeni Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim arasındaki tazminat krizi mahkemeye taşınmıştı. Taraflar arasındaki ilk duruşma bugün İstanbul 17. İş Mahkemesi’nde görülecek. TFF, sözleşmesi tek taraflı feshedildiği için tazminat davası açan Fatih Terim’le ilgili olarak mahkemeye sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verdi:


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Fatih Terim'in TFF'den istediği tazminata bakın yok artık!

“2013 yılında imzalanan iş sözleşmesine göre Fatih Terim işçi, TFF işveren konumundadır. Terim’in sözleşmesi, iş kanunu çerçevesinde haklı nedenlere dayanarak feshedildi. Terim’e tazminat ödenmemesi gerekir.” Habertürk'te yer alan habere göre, Futbol Federasyonu’nun vekili olan Hüseyin Karaahmetoğlu şu görüşü ortaya koydu: “Terim’in iş akdinin feshinin ardından grup maçları düşünülerek ivedilikle yapılan çalışmalar sonucu Mircea Lucescu ile yıllık 2,5 milyon Euro üzerinden anlaşma sağlandı. Hazırlıklar ve planlar değiştiği için TFF’ye ağır maddi külfet yüklendi.









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Fatih Terim'in TFF'den istediği tazminata bakın yok artık!

Maddi ve manevi açıdan asıl mağdur olan taraf Fatih Terim değil, Türkiye Futbol Federasyonu’dur.” TFF’de bir dönem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanlığı da yapan ünlü hukukçu Karaahmetoğlu şöyle bir yaklaşımda bulundu: “Yaşanılan olaylar neticesinde TFF’nin tüzel kişiliğinin yanı sıra federasyonda bulunan kişi ve kurumlara olan güven aşırı ölçüde zedelendi. Türk halkının yakından takip ettiği bu olaydan dolayı TFF ağır eleştiri ve tepkilere maruz kaldı.”







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Fatih Terim'in TFF'den istediği tazminata bakın yok artık!

İŞÇİ TERİM, İŞVEREN AYDOĞDU’YU DARP ETTİ, PİŞMANLIK GÖSTERMEDİ Dilekçede Terim’in işçi, işverenin ise TFF olduğu vurgulanarak, şu görüşlere yer verildi: “Davacı Fatih Terim’in iş akdinin haklı nedenlerle sonlandırılmasının başlangıç olayı, işçi konumunda olan davacı Fatih Terim ile işveren konumunda olan TFF yönetim kurulu yedek üyesi ve TFF Profesyonel Futbol Komitesi üyesi olan Selahattin Aydoğdu’ya yönelik darp, tehdit ve hakaret fiilerinin yer aldığı olayın meydana gelmesidir. Terim, TFF Direktörüne yakışmayacak bir davranışla Bodrum’daki yazlık ikametinden yaklaşık 300 kilometre yol katederek Alaçatı’da bulunan Selahattin Aydoğdu’nun işyerine gitti.



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