Uzun bir zamandır Adana'da hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim vefat etti. Talat Terim, geçtiğimiz günlerde rahatsızlığının artması sonucu tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Acı haberi alan Terim ailesi üzüntü yaşadı.

Teknik direktör Fatih Terim, 2 Şubat Cumartesi günü oynanan Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından Adana'ya gelerek babasını hastanede ziyaret etmişti.

''DAYAN DEDİM'' PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, rahmetli olan dedesi Talat Terim için 'Dayan Dedem' şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

GALATASARAY KULÜBÜ ACI HABERİ DUYURDU

Galatasaray Kulübü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; ''Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim’in babası Talat Terim’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Talat Terim’e Allah’tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim’e ve Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim’in babası Talat Terim’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.''

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, Talat Terim'in vefatından dolayı Fatih Terim'e başsağlığı mesajı yayınladı. Yayımlanan mesajda ''Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim’in babası Talat Terim'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Talat Terim’e Allah’tan rahmet, Sayın Fatih Terim başta olmak üzere değerli ailesine, yakınları ile sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

TFF'DEN MESAJ

TFF'den yapılan açıklamada ise ''A Milli Futbol Takımımızda üç dönem görev yapan, eski Türkiye Futbol Direktörü ve Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet; Fatih Terim, ailesi, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.

Merhum Talat Terim’e Allah’tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim’e ve Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz. pic.twitter.com/63RS9DBpGP