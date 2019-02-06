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Fatih Terim'in babası Talat Terim vefat etti

Fatih Terim'in babası Talat Terim vefat etti

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 09:52 - Güncelleme: 06-02-2019 09:52

Uzun bir zamandır Adana'da hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim vefat etti. Talat Terim, geçtiğimiz günlerde rahatsızlığının artması sonucu tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Acı haberi alan Terim ailesi üzüntü yaşadı.

Teknik direktör Fatih Terim, 2 Şubat Cumartesi günü oynanan Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından Adana'ya gelerek babasını hastanede ziyaret etmişti.

''DAYAN DEDİM'' PAYLAŞIMI YAPMIŞTI
Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, rahmetli olan dedesi Talat Terim için 'Dayan Dedem' şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

GALATASARAY KULÜBÜ ACI HABERİ DUYURDU
Galatasaray Kulübü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; ''Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim’in babası Talat Terim’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Talat Terim’e Allah’tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim’e ve Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Aklın sesi 06 Şubat 2019 11:20 Hocam ömrü boyunca hep gülmüş.Aylık 1-1.5 Milyon lira maaş alsam bende gülerim.Sadece bir içi boş top sayesinde.Hayatta bir gün ağlasın ki her gün ağlayanların derdine empati kurabilsin.Amcamıza Allahtan rahmet diler mekanı cennet olsun.Geride kalanlara sabırlar versin.

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