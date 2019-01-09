Fatih Terim'e büyük şok: Galatasaray'da oynamam

Serdar Aziz ile Eren Derdiyok'la yolları ayırıp Garry Rodrigues'i El İttihad'a satan Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Roma'nın İspanyol stoperi Ivan Marcano, sarı kırmızılı takımdan gelen transfer teklifini kabul etmedi.
İtalyan basınının haberine göre, Serie A takımlarından Roma'nın formasını giyen 31 yaşındaki İspanyol stoper Ivan Marcano, Galatasaray'dan gelen teklifi uzun bir süre düşündükten sonra kabul etmedi.
5 MAÇTA FORMA GİYDİ
Sezon başında Porto'dan bedelsiz transfer edilen Marcano, Roma'da süre alamamaktan şikayetçiydi. Tecrübeli defans oyuncusu, bu sezon Roma'da sadece 5 maça çıkabildi.
SEZON SONUNA KADAR KİRALAMA TEKLİFİ YAPILMIŞTI
Marcano'yu özellikle Fatih Terim'in istediği ve İspanyol oyuncuya sezon sonuna kadar kiralık teklifi yapıldığı iddia edilmişti.
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