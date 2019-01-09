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Fatih Terim'e büyük şok: Galatasaray'da oynamam

Fatih Terim'e büyük şok: Galatasaray'da oynamam

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Roma'nın İspanyol stoperi Ivan Marcano, sarı kırmızılı takımdan gelen transfer teklifini elinin tersiyle itti.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 10:41 - Güncelleme: 09-01-2019 10:41

Serdar Aziz ile Eren Derdiyok'la yolları ayırıp Garry Rodrigues'i El İttihad'a satan Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Roma'nın İspanyol stoperi Ivan Marcano, sarı kırmızılı takımdan gelen transfer teklifini kabul etmedi.

İtalyan basınının haberine göre, Serie A takımlarından Roma'nın formasını giyen 31 yaşındaki İspanyol stoper Ivan Marcano, Galatasaray'dan gelen teklifi uzun bir süre düşündükten sonra kabul etmedi.

5 MAÇTA FORMA GİYDİ
Sezon başında Porto'dan bedelsiz transfer edilen Marcano, Roma'da süre alamamaktan şikayetçiydi. Tecrübeli defans oyuncusu, bu sezon Roma'da sadece 5 maça çıkabildi.

SEZON SONUNA KADAR KİRALAMA TEKLİFİ YAPILMIŞTI
Marcano'yu özellikle Fatih Terim'in istediği ve İspanyol oyuncuya sezon sonuna kadar kiralık teklifi yapıldığı iddia edilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 09 Ocak 2019 12:09 Elinin tersiyle itmiyeydi iyiydi.. Haberdeki "elinin tersiyle itti" anlatimi nasil objektif nasil bilgi dolu nasil dogru bir anlatim olmus.. Anlatilmaz yani bravo.. Vah ki ne vah

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KİMDİR ?
Fatih Terim
FATİH TERİM KİMDİR?

Fatih Terim, defans (Libero) mevkiinde oynayan İmparator lakaplı ve Commendatore ünvanlı Türk teknik direktör ve eski futbolcu Adana'nın Avşar boyundandır 1953 yılında Adana'da doğan Terim, futbola Adana Demirspor'da başladı. 2. T

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