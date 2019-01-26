Fatih Terim'den transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer konusunda kulübün içinde bulunduğu durumu tasvip etmediğini söyledi.



Galatasaray taraftarından transfer sezonunun bitiş günü olan perşembeye kadar sabır isteyen deneyimli teknik adam, oynanan futboldan da memnun olduğunu vurguladı.

İşte Terim'in maç sonu açıklamaları:

Hakikaten zorlu zemin. Havaya bir şey diyeceğimiz yok ama sahaya diyeceğimiz bir şeyler var açıkçası. Ligde daha iyi şartlarda oynamak ister herkes. Umarım ciddi sakatlıklar olmadı. Antrenmanda çalıştığınız bazı taktiksel oyunları çamura saplayabilirsiniz. Oyunun genelinde daha etkili oynayan taraf bizdik. Göztepe de iyi bir takım elbetti. Kazanma hırsından, oynama arzularından son derece memnunum.

TASVİP ETMİYORUM

Bir türlü gerçekleşmeyen transferlere de değinen Terim, "Son günlerin en popüler sorusu gündemi bu. İsimler üzeriden transfer ile ilgili konuşmak istemiyorum. Bazen transfer yapmak iste paranız olmuyor paranız olduğunuz zaman zaman kalmıyor... Ben arkadaşlarımın büyük bir özveriyle ve iyi niyetle çalıştığını düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz durumu tasvip etmiyorum.. İçinde bulunduğumuzu durumu Galatasaray'a uygun görmüyorum. Galatasaraylılar'dan 31'ine kadar sabır rica ediyorum. Galatasaray bir şeyler yapacaktır, buna inanıyorum. Ya bu arkadaşlar gelir cumartesi Alanya'da oynarlar, bundan sonra iteleyeceğiniz, öteyleyeceğiniz zaman da yok. Şimdiye kadar beklediler, taraftarlardan biraz da sabır istiyorum.