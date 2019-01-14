Fatih Terim'den sürpriz Muslera kararı!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Boluspor ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda gruplar halinde pas çalışmaları yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde taktik çalışmasının yapıldığı aktarıldı.

MUSLERA KAFİLEDE YOK

Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ardından karşılaşma için kara yoluyla Bolu'ya hareket etti. Boluspor maçı kafilesinde, kaleci Fernando Muslera ile Asya Kupası maçları nedeniyle Japonya Milli Takımı'nda bulunan Yuto Nagatomo yer almadı.

Galatasaray'ın Boluspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Mariano Filho, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.