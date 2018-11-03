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Fatih Terim'den sert tepki: Hakkımı helal etmiyorum

Fatih Terim'den sert tepki: Hakkımı helal etmiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, olaylı derbi maçı sonrası hakemlere yüklendi. Terim, "Benim camiamın, taraftarımın hakkını kimse yiyemez, yedirmeyiz de. Hakkımı helal etmiyorum bir defa. Onları Allah'a havale ediyorum." dedi.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 23:52 - Güncelleme: 03-11-2018 00:21

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin derbide 2-2 berabere kalmasının ardından Fatih Terim'den açıklama geldi. Hakem Fırat Aydınus'un kararlarına isyan eden Fatih Terim, "Benim camiamın, taraftarımın hakkını kimse yiyemez, yedirmeyiz de. Hakkımı helal etmiyorum bir defa. Onları Allah'a havale ediyorum" dedi. Öte yandan olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bitiş düdüğünün çalması ile birlikte Fatih Terim'in Hakem Aydınus'un yanına gelerek suratına doğru tükürdüğü görüldü.

Maç ile ilgili görüşlerini paylaşırken, "Maçla ilgili mükemmel bir 45 dakika ve başlangıcı yaptık. Bugün benim söyleyeceklerim çok rahat, söyleyeceklerim bir maçın bahanesi değil. Orta sahada Onyekuru'nun aldığı pozisyon faul ise, 2. golden sonra Valbuena ve Belhanda pozisyondan önce top Belhanda'dan çıktıysa özür dilemeye hazırım. Benim camiamın, taraftarımın hakkını kimse yiyemez, yedirmeyiz de. Hakkımı helal etmiyorum bir defa. Onları Allah'a havale ediyorum." sözlerini kullandı

"MAÇ SONUNDA OYUN GERİLDİYSE BUNUN SEBEBİ HAKEMLERDİR"

"Geçen hafta da Barış Şimşek, bu hafta da Barış Şimşek. Demek ki VAR'ın profesörü Barış Şimşek. Geçen hafta bizi eleyen Barış Şimşek. Kimse kalmadı, yine Barış Şimşek. Maçın sonunda oyun gerildiyse, bunlar olduysa bütün sebebi bunlardır. Hakemlerdir... VAR'a bakın en kötü. Bize gelince bakıyorsunuz."

 "BUNDAN SONRA HER MAÇTA SONRA KONUŞACAĞIM"

"Biz bu maçı çok farklı kazanmamız gerekirken az daha mağlup oluyorduk. Hakemleri konuşmayalım vs. Ya bu kaç oldu kardeşim. Duruyor VAR'a bakmıyor. Fırat Aydınus, arkadaşlarıyla beraber, artı VAR ile beraber, Yusuf Namoğlu ile beraber, bu maçı bu hale onlar getirdi. Bu maçı farklı kazanmamız gerekirken, az daha mağlup oluyorduk. Oyuncular böyle sinirlendiyse, tek sorumlu onlardır. "Fırat Aydınus'un kendisine de söyledim. Allah aşkına bırak oynayalım. Bekçi gibi zart zurt çalışıyorsun. 8 kişiyle tacı göremiyorsunuz. Fenerbahçe derbisinde en ufak şeyleri göremiyorsanız burada ne işiniz var kardeşim?" Allah aşkına bırak oynayalım, iki taraf da oynuyor zaten. İlla maçın önüne geçecek. Düşünebiliyor muyuz 8 tane hakem taçı göremiyor, bize bu kadar ağır yazanlar bize buna da bir şey diyecektir. Bundan sonra her maçtan sonra konuşacağım, karar verdim. İyiyi de söyleyeceğim, kötüyü de. Gözlemci zaten başımızda duruyor, hemen yazalım diye ama onlar başka yerdeler."

TERİM HAKEME DOĞRU TÜKÜRDÜ MÜ?

Derbiye sahada oynanan futboldan çok maç sonunda yaşanan olaylar da damga vurdu. Fatih Terim, maçın bitiş düdüğü ile birlikte hakem Aydınus'un yanına giderek çok sert tepki gösterdi. Terim'in Aydınus'a tepki gösterdiği sırada tecrübeli hakeme doğru tükürdüğü de görüldü. Maç sonu bu görüntü de çok tartışılırken bu tükürüğün konuşma sırasında çıkan bir tükürük mü olduğu yoksa kasten mi yapıldığı anlaşılamadı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Oku-Anla-Anlat 03 Kasım 2018 00:32 Football=Foot=Ayak Ball=Top Yani ayak topu=Ayak oyunu.Acayip paraların döndüğü bir sektör.Nereden geldiği nereye gittiği bilinmeyen Milyon-Milyar Dolar paraların fırıldaklandığı bir sektör.

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