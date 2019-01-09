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Fatih Terim'den sert açıklama: İftira atanlara had bildirilir

Fatih Terim'den sert açıklama: İftira atanlara had bildirilir

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabı üzerinden spor basınına karşı eleştirilerde bulunup isim vermeden bazı yazarları hedef alırken ''İftira atmayı marifet görenlere had bildirilir.'' ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 11:19 - Güncelleme: 09-01-2019 11:19

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 4.sırada tamamlayan ve ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Bellek'te sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, resmi Twitter hesabından sert bir açıklama yayınladı.

Fatih Terim, twitter hesabı üzerinden, ''Her mesleğin bir ahlaki ve her meslek sahibinin o ahlak çerçevesinde bir duruşu vardır. Bu duruş, kendi içinde sadece bilgi ve beceriyi değil; toplumsal değerleri ve vicdanı da barındırır. Okuduğunuz köşeleri, dinlediğiniz yorumları veya bilgi gibi size sunulanları da kendi ahlakınız ve vicdanınızla değerlendirirsiniz. Son zamanlarda dikkat çekmeye çalışan, 'gizli ajandası' için meslek ahlakını hiçe sayan, eleştiri/yorum adi altında iftira atmayı marifet gören, iftirasının inandırıcılığı için saldırgan ve küstah bir üslubu tercih eden, vicdanını cüzdanı ile eş değer gören ve 'ben gazeteciyim' diyenlere ancak renkleri farketmeksizin tüm taraflar karşı durulursa had bildirilebilir. Belki yine bilmezler, bilmek istemezler ama en azından kötülükleri ile silinirler. Bu tür insanların kötülüklerine alet olmayın lütfen. Onlar için en büyük ceza 'görmezden gelinmek, dikkat çekememektir'' ifadelerini kullandı.

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