Fatih Terim'den kritik açıklama! Eğer kaybedersek...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu Schalke maçı öncesi karşılaşmanın oynanacağı Veltins-Arena’da basın toplantısı düzenledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda yarın Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculardan Serdar Aziz, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Almanya'dan mutlaka puan ya da puanlarla dönmeleri gerektiğini belirten Terim, "Biz kaybedersek ikincilik iddiamız çok zayıflar. Çok net bir hesap dediğiniz için, yoksa muhakkak iddia devam eder ama çok zayıflar" diye konuştu. Twitter

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Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde: "Bu kadar sakatın oluşu takım kurmakta muhakkak zorluyor. Bu kadar kulvarda yürüdüğünüz zaman ve Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey bir organizasyonda oynuyorsanız giren ve çıkanın fark etmemesi lazım ama bu sezon kimsenin başına gelmeyeceği istisna, 7-8 sakat var. Nagatomo, Emre Akbaba bizim için çok önemli, ha keza Fernando da. Eren de var. Sevindirici taraf, bardağın dolu tarafına bakarsak, 2-3 sakat oyuncumuzun dönmesi.



''Başka şeye yormanın manası yok''



Birçok oyuncumuz milli takımlardan sakat geldi. Başka şeye yormanın manası yok. Çok derin kadroda bunlar tolere edilebilir ama Türkiye Ligi gibi güçlü bir ligde artı Şampiyonlar Ligi'nde berabere götürmek için her mevkiinin 1 ve 2 numaralı birbirine çok yakın olmalı. Twitter

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"Dördüncü maç çok önemli"



Grupların özellikle üçüncü-dördüncü maçları neredeyse grubun akıbetini belli edecek maçlardır. Yarın dördüncü maç çok önemli. Bunun bilincindeler. 11'i seçmek için de zaten yapacağınız çok fazla bir durum yok açıkçası.



"Aramızdaki tek fark, biz derbi oynadık"



Schalke iyi bir takım. Domenico Tedesco gibi çok genç ve iddialı bir hocaları var. Bence çok daha iyi bir hoca olacak, öyle görünüyor. Dinamik bir takımla oynuyoruz. Aramızdaki tek fark, biz derbi oynadık, onlar derbi oynamadılar. Twitter

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