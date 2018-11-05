Fatih Terim'den kritik açıklama! Eğer kaybedersek...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu Schalke maçı öncesi karşılaşmanın oynanacağı Veltins-Arena’da basın toplantısı düzenledi.

Fatih Terim'den kritik açıklama! Eğer kaybedersek...

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda yarın Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculardan Serdar Aziz, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Almanya'dan mutlaka puan ya da puanlarla dönmeleri gerektiğini belirten Terim, "Biz kaybedersek ikincilik iddiamız çok zayıflar. Çok net bir hesap dediğiniz için, yoksa muhakkak iddia devam eder ama çok zayıflar" diye konuştu.

16
Fatih Terim'den kritik açıklama! Eğer kaybedersek...

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde: "Bu kadar sakatın oluşu takım kurmakta muhakkak zorluyor. Bu kadar kulvarda yürüdüğünüz zaman ve Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey bir organizasyonda oynuyorsanız giren ve çıkanın fark etmemesi lazım ama bu sezon kimsenin başına gelmeyeceği istisna, 7-8 sakat var. Nagatomo, Emre Akbaba bizim için çok önemli, ha keza Fernando da. Eren de var. Sevindirici taraf, bardağın dolu tarafına bakarsak, 2-3 sakat oyuncumuzun dönmesi.

''Başka şeye yormanın manası yok''

Birçok oyuncumuz milli takımlardan sakat geldi. Başka şeye yormanın manası yok. Çok derin kadroda bunlar tolere edilebilir ama Türkiye Ligi gibi güçlü bir ligde artı Şampiyonlar Ligi'nde berabere götürmek için her mevkiinin 1 ve 2 numaralı birbirine çok yakın olmalı.

26
Fatih Terim'den kritik açıklama! Eğer kaybedersek...

"Dördüncü maç çok önemli"

Grupların özellikle üçüncü-dördüncü maçları neredeyse grubun akıbetini belli edecek maçlardır. Yarın dördüncü maç çok önemli. Bunun bilincindeler. 11'i seçmek için de zaten yapacağınız çok fazla bir durum yok açıkçası.

"Aramızdaki tek fark, biz derbi oynadık"

Schalke iyi bir takım. Domenico Tedesco gibi çok genç ve iddialı bir hocaları var. Bence çok daha iyi bir hoca olacak, öyle görünüyor. Dinamik bir takımla oynuyoruz. Aramızdaki tek fark, biz derbi oynadık, onlar derbi oynamadılar.

36
Fatih Terim'den kritik açıklama! Eğer kaybedersek...

"Biz kaybedersek ikincilik iddiamız çok zayıflar"

4 ve 5 puandayız. Schalke'nin kaybetmesi halinde iddiası devam eder. Biz kaybedersek ikincilik iddiamız çok zayıflar. Çok net bir hesap dediğiniz için, yoksa muhakkak iddia devam eder ama çok zayıflar. Beraberlikte iş sonuna kadar çözümsüz devam eder.

"Porto'da karşılığını alamadık"

"Baktığımızda oynadığımız yeri beğenmiyoruz ama oynadığımız üç maçta bir gol yemişiz. Öbürü de 2 gol atmış ama 5 puan almış. Biz iki maçı çok iyi oynadık ama Porto'da karşılığını alamadık. İstanbul'da Schalke maçında çok kötüydük."

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro