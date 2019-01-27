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Fatih Terim'den flaş istifa açıklaması

Fatih Terim'den flaş istifa açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de dün akşam Galatasaray'ın 1-0 mağlup ettiği Göztepe karşılaşması sonrası Teknik Direktör Fatih Terim, flaş açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2019 09:57 - Güncelleme: 27-01-2019 09:57

Galibiyet sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Ozan Kabak'ın takımda kalmasını istediğini ancak yönetimin ekonomik gelir için genç oyuncunun ayrılmasına karar verdiğini söyledi.

Fatih Terim, bu transferin ardından istifa edebileceğini ancak Galatasaraylılara söz verdiği için böyle bir karar almadığını açıkladı.

GALATASARAYLILARA SÖZ VERDİM
Sporx'in haberine göre Fatih Terim'in açıklamasında "Ozan Kabak'ın alımında da ben varım. Alınışında, eğitilişinde, emek verilişinde müthiş katkıları olan Galatasaray Akademisi'ne sonsuz teşekkür ederim. Esas teşekkürü ve alkışı onlar hak ediyor. Hep beraber güzel bir iş yaptık. Ozan'ın gitmesini istemedim. Yönetim, idari bir karar aldı ve sattı. Yapılacak iki şey vardı, idari karara saygı duyacaktım ya da başka bir şey yapacaktım. O başka bir şeyi yapmayacağıma dair Galatasaraylılara söz verdim." diyerek istifa etmediğini söyledi.

Kazanma hırsından memnunum
Maç hakkında da konuşan Terim, "Hakikaten zorlu zemin. Havaya bir şey diyeceğimiz yok ama sahaya diyeceğimiz bir şeyler var açıkçası. Ligde daha iyi şartlarda oynamak ister herkes. Umarım ciddi sakatlıklar olmadı. Antrenmanda çalıştığınız bazı taktiksel oyunları çamura saplayabilirsiniz. Oyunun genelinde daha etkili oynayan taraf bizdik. Göztepe de iyi bir takım elbetti. Kazanma hırsından, oynama arzularından son derece memnunum." ifadelerine yer verdi.

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