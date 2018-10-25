Fatih Terim'den 'Fark yiyebilirdik' itirafı!

Fatih Terim oynadıkları futbolla galibiyeti hak etmediklerini söyledi. Ozan Kabak ve Muslera'yı öven Terim, Selçuk İnan'ın 75 dakika oynayacak durumda olmadığını belirtti.

Alman rakibinin kolay bir takım olmadığını söyleyen Fatih Terim, "Bir puan bizim için şans, eğer varsa... Tabii ki düşüncemiz bu değildi ama istemediğimiz şeyler de saha içerisinde gelişti" dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "3 puanı alsaydık sıralama açısında iyi şeyler olacaktı ama açıkçası galibiyeti hak etmedik. Golü yeseydik fark da olabilirdi" ifadelerini kullandı.

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"SELÇUK 75-80 DAKİKA OYNAYAMAZ"

2 oyuncusunun performansını öven Terim, "Muslera'ya teşekkür etmek lazım. Ancak en büyük teşekkürü 18 yaşındaki Ozan aldı. Maçın 15. ve 20. dakikasında hamleler yapmak istedim ama Selçuk İnan'ı koyabilirdim onun da 75-80 dakika oynaması bu haliyle çok zor. Eğer bu 1 puan sizin yarışta tutuyorsa ve bu seyirciyle direniyorsanız, 3 puanda alacağınız zamanlar olacaktır" şeklinde konuştu.

TERİM ZAMAN İSTEDİ

Devre arası için transfer sinyali veren hoca, "Galatasaray taraftarı ve Türk futbolseverler şunu bilmeli, yavaş yavaş değişeceğiz. Galatasaray burada birçok maçı rakibe baskı yaparak, alanı daraltarak seyircisiyle kazandı. Biraz zamana ve değişikliğe ihtiyacımız var. Bunu da zaman içerisinde yapacağız" açıklamasını yaptı.