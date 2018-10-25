  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Fatih Terim'den 'Fark yiyebilirdik' itirafı!

Fatih Terim'den 'Fark yiyebilirdik' itirafı!

Fatih Terim, öğrencilerinin Schalke 04 karşısındaki futbolunu beğenmedi. Galatasaray'ın hocası, yenilmedikleri için şanslı olduklarını itiraf etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-10-2018 01:20 - Güncelleme: 25-10-2018 01:20

Fatih Terim oynadıkları futbolla galibiyeti hak etmediklerini söyledi. Ozan Kabak ve Muslera'yı öven Terim, Selçuk İnan'ın 75 dakika oynayacak durumda olmadığını belirtti.

Alman rakibinin kolay bir takım olmadığını söyleyen Fatih Terim, "Bir puan bizim için şans, eğer varsa... Tabii ki düşüncemiz bu değildi ama istemediğimiz şeyler de saha içerisinde gelişti" dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "3 puanı alsaydık sıralama açısında iyi şeyler olacaktı ama açıkçası galibiyeti hak etmedik. Golü yeseydik fark da olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Schalke 04 UEFA Şampiyonlar Ligi maçı geniş özeti

"SELÇUK 75-80 DAKİKA OYNAYAMAZ"

2 oyuncusunun performansını öven Terim, "Muslera'ya teşekkür etmek lazım. Ancak en büyük teşekkürü 18 yaşındaki Ozan aldı. Maçın 15. ve 20. dakikasında hamleler yapmak istedim ama Selçuk İnan'ı koyabilirdim onun da 75-80 dakika oynaması bu haliyle çok zor. Eğer bu 1 puan sizin yarışta tutuyorsa ve bu seyirciyle direniyorsanız, 3 puanda alacağınız zamanlar olacaktır" şeklinde konuştu.

TERİM ZAMAN İSTEDİ

Devre arası için transfer sinyali veren hoca, "Galatasaray taraftarı ve Türk futbolseverler şunu bilmeli, yavaş yavaş değişeceğiz. Galatasaray burada birçok maçı rakibe baskı yaparak, alanı daraltarak seyircisiyle kazandı. Biraz zamana ve değişikliğe ihtiyacımız var. Bunu da zaman içerisinde yapacağız" açıklamasını yaptı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Fatih Terim'den 'Fark yiyebilirdik' itirafı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro