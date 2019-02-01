Fatih Terim'den Emre Mor'a veto

Kadrosunu Marcao, Emre Taşdemir, Semih Kaya, Diagne, Mitroglu ve Christian Luyindama'yı katan Galatasaray'da Emre Mor'un transferi teknik direktör Fatih Terim'e takıldığı öğrenildi.

Celta Vigo'da sürekli kadro dışı kalan ve disiplinsiz tavırlarından dolayı Fatih Terim'in şüpheyle baktığı oyuncu, son ana kadar Galatasaray'a gelme niyetindeydi ancak tecrübeli hoca, milli futbolcunun takım içindeki ahengi bozar düşüncesiyle bu transfere onay vermedi.