Fatih Terim'den Belhanda'nın satışına şartlı onay

Kadrosunu Marcao, Emre Taşdemir ve Semih Kaya ile güçlendiren Galatasaray'da golcü arayışları devam ederken Arap kulüplerinin radarında olan Belhanda'nın satışı için teknik direktör Fatih Terim'den sarı-kırmızılı yönetime şartlı onay çıktı.

Araplar, Faslı yıldızla 5 milyon euro yıllık ücret karşılığında el sıkıştı. Yönetim, son sözü Fatih hocaya bırakırken, Terim’den şartlı onay çıktığı öğrenildi.

2 FORVET GELİRSE GİDER

Tecrübeli teknik adam, 2 forvet transferi birden yapılırsa, Belhanda’nın gitmesine izin verecek. 1 golcü alınması durumunda ise 4-2-3-1 sistemine devam edeceği için, Belhanda’nın takımda kalmasını istiyor.