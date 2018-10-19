Fatih Terim yönetiminde ilk kez yaşandı

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başına 4. kez geçmesinin ardından Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumunda bileği bükülmüyordu.

Terim'in öğrencileri geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Göztepe maçıyla birlikte sahasında oynadığı 13 lig müsabakasından da 3 puanla ayrılan taraf olmuştu. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim döneminde Bursaspor maçıyla birlikte evinde ilk kez puan keybetmiş oldu.

Galatasaray Bursaspor maçı özeti ve golleri