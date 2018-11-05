Fatih Terim 'satın' dedi! İşte transfer planı

Süper Lig'de 3 haftadır kazanamayan ve Şampiyonlar Ligi'nde kaderi Schalke 04 deplasmanında belli olacak Galatasaray'ı transferde hareketli bir devre arası bekliyor.

Sarı kırmızılı yönetim bu kez Fatih Terim'in isteklerini karşılamaya ve Ocak ayında kadroya iki forvet ile bir stoper katmaya çalışacak. Ara transfer döneminde takımdan ayrılması kesinleşen ilk isim ise Maicon.

AL-HİLAL'LE TEKRAR GÖRÜŞECEKLER

Fatih Terim'in yerine genç Ozan Kabak'ı tercih ettiği Maicon için tekrar Al-Hilal'le masaya oturulacak. Maicon, yaz transfer döneminin son saatinde işlemleri yetişmediği için sarı-kırmızılı kulüpte kalmıştı.

2 FORVET BİRDEN DÜŞÜNÜLÜYOR

Kaleci Muslera dışında her oyuncu için gelecek teklife sarı-kırmızılı kulübün kapısı açık. Maicon'dan gelecek para ile transferlere bütçe açılacak. Forvete 1 değil kiralama formülüyle birlikte 2 takviye birden planlanıyor. Stoper arayışı da sürüyor.

EREN VE RODRIGUES DE YOLCU!

Bu arada Eren Derdiyok ile yeni kontrat yapmayacak olan Galatasaray, sezon sonunda da Garry Rodrigues'i satacak.